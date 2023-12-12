這家企業5年股價翻了79倍！ 最強薪水投資專家告訴你：財報數字早有徵兆

介紹3分鐘檢查出成長股候選股的方法。這個方法就是：

￭ 看財報第一頁最前面的營業收入、經常利益； ￭ 花3分鐘按時間順序看5年前到現在的成長狀況； ￭ 花5秒鐘檢查一下股價與業績的連動性。

我會提到需要一併檢視的重點，只要習慣之後，一檔個股只要花3分鐘，就能判斷是不是可以列入成長股候選股。

2016年7月，股價來到306日圓（※已考量到股票分割）低點的半導體檢查裝置廠商雷泰光電（Lasertec，6920）股價，在2021年8月上漲到24,160日圓。5年來，翻了約79倍。

我們回頭看看這5年間該公司業績的財務報告。回顧過去的業績時，財務報告第一頁開頭的經營成績欄「營收與獲利」中，要注意的是「前年同期比的成長率」。

本文出自《看財報，買潛力股賺進三億元》 如果該期達成令人瞠目結舌的營收或利益成長，也要讀一下財報的「經營成績等概況」，確認是什麼理由形成好業績。我們按時間順序來看Lasertec從2016年6月期到2021年6月期的營業收入、經常利益，以及股價的成長率。

2016年6月期的Lasertec，雖然營收是持平狀態，但是由於經常利益減少1.2％，也使股價從2015年6月的最終收盤價一路下跌27％。

來到2017年6月期時，該公司的營收比前期增加13.6％，經常利益也增加9％，股價漲到2.5倍以上。看這時候的財務報告「經營成績概況」一欄後發現，上面寫著：由於IoT（物聯網）及AI（人工智慧），資料庫伺服器的需求升高，記憶體製造商及半導體製造商（半導體代工廠商）都積極投資設備，半導體製造相關裝置比起前年度有了大幅成長。

進入2019年6月之後，業績成長又加速了。營業收入、經常利益比前期成長了30幾個百分點，股價從2016年6月底到2018年6月底，兩年間就增加5倍。2018年6月到2019年6月這一年當中，增加37％。

順帶一提，我把Lasertec選為成長股，在我營運的「成長股Watch」網站「成長股排行榜」上，是從2019年6月的時候就開始關注的。

2019年6月期的概況欄裡，第一次出現讓該公司股票大幅上漲的「EUV（極紫外光）微影」一詞。「半導體大廠已經開始因應次世代的EUV微影技術進行投資了」，不過是簡單的一句話，但是這個最先端技術EUV的半導體檢測裝置，就是使該公司業績大躍進的原動力。

進入2020年6月期後，業績更進一步向上飛躍，營收比前期增加48％，經常利益比前期甚至成長到92.9％。此時，市場上突然聚集許多投資人關注Lasertec，讓它成為「明星股」，股價一年間增加4.8倍之多。

看2016年6月期到2021年6月期的業績與股價變化。5年間營收約為4.6倍，經常利益增加5.8倍，這當中股價上漲79倍。2019年6月期為止的經常利益與股價成長開始出現一致的趨勢，調整縱軸的刻度的話，就會發現在進入2020年6月期之後，股價成長大幅偏離了業績成長。

Lasertec股價急速翻漲，到2019年6月期為止的3年是第一階段；2020年6月期到2021年6月期為止，可以說是第二階段。

明星成長股都有像是「大變身」似的成長階段，也就是股價成長超越業績成長、並且加速的瞬間。加速上漲後兩年，股價更進一步變成10倍。牽引股價上漲的就是以EUV微影技術製造、全球市場占有率100％的半導體檢測裝置。

建議各位也拿出自己有興趣的成長型企業財報，從5年前開始看，事後去體驗它們的「成功」。請藉由這個方法去掌握成長股投資的手感。

Lasertec的情況是，跟業績成長率比起來，股價漲了近10倍。從這件事來說，至少我們可以得到下面這句話：「營收2倍的話，獲利就會變2倍，股價也會變2倍。」

（本文出自《看財報，買潛力股賺進三億元》作者：哈桑 譯者：張婷婷）