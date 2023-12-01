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存30萬玩當沖慘賠還拖累家人 金額曝光眾人嘆：再賭嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露自己玩當沖慘賠58萬，還得跟家人朋友借錢過生活，讓她相當後悔。路透
原PO透露自己玩當沖慘賠58萬，還得跟家人朋友借錢過生活，讓她相當後悔。路透

在這低薪時代，許多人為了增加多一點的收入，會利用投資理財來幫自己「加薪」，而買股是最多人選擇的方式。不過有一名女網友透露自己開始玩「當沖」後，不僅賠了58萬元，現在還得跟家人朋友借錢生活，讓她非常懊悔。

這名25歲的女網友在Dcard以「畢業 當沖159天 我認錯了」為題發文，她說畢業後就北上工作，存了大約30萬元，但因為對工作的不期待以及對未來的迷茫，讓她最後決定裸辭回家。而在回家後的空閒時間，原PO開始接觸了「當沖」，卻也是不幸的開端。

她說從開始玩當沖到現在總共159天，期間遇過漲停需借券、賣現股補交割，最後卻慘賠580,105元，也因此如今還得跟身邊的人借錢生活。

原PO表示自己還有40萬的學貸未還，再加上爸爸生病退休沒有存款，只剩媽媽領基本薪資過生活，而自己卻賠光全家所剩不多的積蓄，讓家人跟著一起受苦，她感到非常地後悔。現在原PO努力兼職與找正職工作來努力賺錢還錢，「要從頭開始心中難免有點難過，但只能說自己活該，該為自己的行為負責」。

不少網友回應表示，「沒有現金收入做底蘊，除非妳剛好碰上無腦亂漲，不然很難真的猜對一切」、「再賭啊，只能說活該浪費時間，記得趕快戒賭，還有人家說賭博的人很愛撒謊，尤其是要借錢什麼話都說的出來」、「感謝版主願意發出來，大家在網路上都只看到那些賺錢的，殊不知8成以上都是爆賠，希望大家不要再只想賺快錢」、「投資有賺有賠，賺錢分享大家都會，賠錢認錯難能可貴」。

當沖

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