台積電降價 聯電、世界先進成苦主？網憂：剛換股的00878該賣了

近期IC設計業陸續傳出消息，晶圓代工龍頭台積電（2330）在相隔三年後，明年針對部分成熟製程，恢復給予小幅度價格折讓。PTT網友擔心，台積電讓利會影響到二、三線的廠商，投資人擔心，此舉會使聯電、世界先進等股價，而最近換股才剛納入這兩檔股票的00878也會受挫，網友直呼「00878是不是該考慮出掉？」

對於目前傳出台積電提供部分成熟製程價格折讓幅度，IC設計業者指出，約在2%左右。針對價格折讓相關議題，台積電不予評論。

一名網友在PTT發文表示，台積電讓利，已經賺了先進製程的錢，讓利給成熟製程也無妨，但是「二哥被大哥讓利」恐怕受影響。

其他人則留言「二三線一起下去」、「龍頭廠主動降價，那二線廠慘了」、「878是不是買在高點啊」、「二哥三哥底部到了嗎」、「股價已經折讓了」、「台積電這是要逼倒落後的競爭對手嗎」、「折2%，股價下跌20%」、「都成熟了給個優惠不為過吧，你先進賺那麼多」、「00878剛買聯電和世界」。

還有人留言「大哥降價，老二老三還要不要活」、「這個降價影響不在台積電，而是聯電」、「世界直接烙賽」、「老二老三怎辦」、「二哥三哥：大哥！三思！」、「聯電先下去，台積電量少沒差，世界也是」、「明天先進製程漲2%」、「看來大哥的悲傷日要來了」、「878……是不是該考慮出掉了」。