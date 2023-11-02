官股護盤遭酸「八大ATM」 網笑：台積電（2330）、聯發科（2454）閉眼買

台北股市今天終場漲37.29點，收16038.56點，不過事實上台股近日表現不佳，影響許多投資人信心。然而八大官股券商近13個交易日已砸近270億元敲進台股，護盤動作明顯。PTT網友狠酸是「八大ATM」，直呼「有黑手好安心，台積電、聯發科閉著眼睛買」。

據公開資訊顯示，近13個交易日，八大官股券商共買超台股263.79億元，31日台股跌148點，八大官股券商仍買超46.09億元。31日八大官股券商買超前五檔包括台積電、聯發科、光寶科、廣達、智原。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，做多的「多蛙」不用擔心，因為「有黑手好安心」，台積電、聯發科都可以閉著眼睛買，還能領股利當零用錢，再乖乖等爆發。

其他人則留言「跟著買穩賺，有輸過嗎」、「官股不意外」、「買低賣高才能賺錢，真的低點了你又不敢買了」、「外資：讚啦，又有270億可以提領」、「官股股東：先不要，沒欠你耶！我的270億啊！哭啊！」、「不要質疑護盤的決心」、「八大ATM」、「買買買！買到上兩萬！」、「買綠賣紅，怎麼輸」。

還有人留言「勞保退健保又要大漲一波囉，專拿中小企業開刀」、「拚選舉啦」、「小兒：提款機的錢又補滿啦」、「笑死，逢低買入而已吧」、「本多終勝的買法，100塊也能攤平到30塊」、「我們的政府很有錢」、「這就是八大的任務呀，八大是守備組」、「八大再護盤也護不過外資的啦，外資一天賣超多少」、「你以為是護盤，結果人家只是買低賣高」。