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這檔「迷因遊戲股」被名人吹捧轉虧為盈 股價從17元飆漲至400元又跌破40元

聯合新聞網／ 天下文化出版
迷因股現象，容易讓股票出現瘋狂的漲跌。 示意圖／ingimage
迷因股現象，容易讓股票出現瘋狂的漲跌。 示意圖／ingimage

迷因股的迷你泡沫

所謂迷因（meme），指的是透過網際網路而廣為流傳模仿的圖像、構想或行為。人氣最旺的迷因，會在社群媒體形成「病毒式瘋傳」。至於「迷因股」，指的則是某檔個股的價格完全取決於社群一時的激情，而非反映企業真正的財務狀況。

在這波迷因股的浪潮裡，其中一個核心的平台就是Reddit論壇的「下注華爾街版」（WallStreetBets，WSB），關注這個版的散戶社群人數高達數百萬人。臉書（Facebook）與YouTube 等其他平台也推波助瀾，組起一支浩浩蕩蕩的散戶大軍。

最能代表迷因股現象的例子，就是GameStop（GME）這檔股票的瘋狂漲跌。GameStop是電玩光碟實體零售商，因為電玩遊戲逐漸轉為網路下載形式，業績隨之一落千丈。而推動眾人注意到GameStop的人，是34歲的名人理查‧吉爾（Richard Gill），他在Reddit上叫作「Deep F---ing Value」（他X的超值），而在YouTube的帳號則是「Roaring Kitty」（咆哮小貓）。

（本文出自《漫步華爾街》）
（本文出自《漫步華爾街》）
他除了吹捧GameStop擁有「轉虧為盈」的潛力，也表示有理由預期未來將出現大量買盤。原因就在於當時避險基金大舉「放空」GameStop，也就是說，他們出售手上沒有的股票，預計未來能以更便宜的價格買入，並以此獲利。當時避險基金極度看壞GameStop的未來，甚至讓放空的股數超過已發行的總股數。「咆哮小貓」說對的一點，在於這些基金到頭來總得買入股票來回補這些空單。

瘋狂買家大舉出籠

如果他能鼓動一群熱情的買家，把股價推高，就會讓避險基金的損失節節上升，導致他們不得不盡快買入股票，而這樣做又會讓股價繼續升高。因此，這起事件簡直就像是大衛（David）在對抗巨人歌利亞（Goliath）。

有些Reddit 鄉民之所以買入GameStop 的股票，只是想給那些肥貓好看。而瘋狂的買家還發現，要是買進GameStop 的選擇權，還能在股價進一步上漲的時候帶來豐厚的利潤。

這些購買GameStop 的散戶鄉民，多半信奉「人生只有一次」（You Only Live Once，縮寫為YOLO）的信條。而YOLO這個縮寫詞甚至也能當作動詞使用，像是有一條推特發文就寫著：「我剛把這輩子存的5萬美元一股腦全砸進去（YOLOd）投資GameStop的選擇權」，還附上羅賓漢券商（Robinhood）的證券帳戶螢幕截圖。

不論挑起這股鄉民暴動的背後邏輯是什麼，總之，GameStop的股價走勢叫人難以置信。2021年1月初，GameStop的股價還只有17美元，到了月底卻已經飆到每股近400美元；但是到了2月又跌破40美元。

在整個2021年，GameStop的股價也就這麼上下劇烈波動。某些散戶，特別是早期就加入這場遊戲的人，賺得口袋滿滿高歌離席。然而，大多數散戶都是賠錢收場。整體來說，避險基金每賠掉1美元，大約就有20美元是從某個倒楣的散戶口袋轉進另一位散戶的口袋。

某位散戶賠到懷疑人生，發了一則推文自我安慰：「投資GameStock甚至比離婚更糟糕，因為你不但少掉一半的錢，而且老婆還在。」不幸的是，有些悲慘的結果並不能這樣一笑而過。羅賓漢券商有位客戶，在選擇權交易帳上慘賠73萬美元，最終決定走上輕生的道路。

連鎖電影院股價飆到60元

另一檔人氣鼎盛的迷因股則是連鎖電影院AMC。由於新冠疫情期間電影院無法營業，AMC只能大量舉債勉強撐下去，這讓它也成為被放空的目標。在2021年1月初，AMC的股價每股還不到2美元。

但到了年中，股價已經飆上超過60美元。對於那些線上的散戶社群來說，這簡直比去拉斯維加斯更有賺頭，早早進場的投資人同樣賺得盆滿缽滿。然而，對那些曲終人散卻還留在場上的人來說，則是大虧一場。

要說這個故事給的教訓，會出現一個矛盾的地方。不論是GameStock或AMC，都在股價飆升的時候發行超過10億美元的新股。諷刺的是，至少就短期而言，這兩間公司都是靠著一群非理性鄉民的行為而逃過倒閉的命運。

但在這整起事件當中，市場參與者買賣股票的方式就像是在賭輪盤一樣；而究竟整個資金流動配置的過程該不該像這樣被擺布？或許這會是我們更值得深思的問題。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文出自《漫步華爾街》作者：墨基爾 譯者：楊美齡/林麗冠/蘇鵬元/陳儀/林俊宏）

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