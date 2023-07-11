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大摩評緯創（3231）目標價僅47元？ 網不屑「外資調降就是要買進」：反著看

聯合新聞網／ 綜合報導
外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告點評全球AI概念股，對於緯創、緯穎，大摩都給予「中立」評等。本報資料照片
外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告點評全球AI概念股，對於緯創、緯穎，大摩都給予「中立」評等。本報資料照片

緯創（3231）近期股價頻漲，然而外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告點評全球AI概念股，對於緯創、緯穎，大摩都給予「中立」評等，緯創目標價僅47元，比上周五（7日）收盤價106元腰斬還低。PTT網友表示，「外資調降就是要買進，反著看就對啦」。

大摩給代工AI伺服器概念股的目標價，遠低於現股價格。其中，緯創目標價僅47元，比上周五收盤價腰斬還低，最受矚目。

一名網友在PTT發文表示，大摩在六十天內賣超緯創14萬張，在這之前剛好是50元的起漲點，大摩在這期間「一路狂賣」，六十日賣均價65.7元，上周五收盤「被嘎14萬張」，比融資的12萬多了2萬張，他也好奇「不知道最後誰會贏」。

其他網友則留言「炒過頭了，抓最後一隻老鼠」、「賣的價格超過目標價很多不是打自己嘴巴嗎？現在是不是想收貨」、「也不是什麼別人做不來的技術，不看好後勢」、「台股就是世界上的最大賭場，一切都是炒股」、「還好今年沒空過AI股，雖然一直漲頂多績效輸大盤」。

還有人留言「外資調降就是要買進，反著看就對啦！」、「這些外資害人不淺」、「大摩反買，別墅靠海」、「外資喊買才可怕」、「這報告是沒更新嗎？所以可想而知外資報告，根本是一場騙局」、「小兒（指外資）真的賺翻，從低點開始增加持股，然後一路賣還越賣越高」。

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