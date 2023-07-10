不投資0050！ 她列五點原因：愛台灣能買美股這檔ETF還享「2好處」

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享，自己的投資沒有包含台股，她列舉出五個原因，為何選擇投資美國股市？

以下為影音內容：

從零存款開始理財，慢慢累積資產，成為小資族，再透過投資實現階段性的財務自由。

投資理財很重要，尤其現在人的平均餘命越來越長，通貨膨脹威力驚人，單純靠人力資本，工作賺錢真的有一點點辛苦，投資理財不是人生的選修，而是大家的必修學分。

開剛始學投資理財，很多書籍都有提到學金融股、定期定額、存ETF、0050等投資方式，但自己本身目前卻沒有持有台灣的股票或ETF。

原因有以下五點：

1.美國大盤表現更好

比較台灣跟美國從2011年到2023年的大盤表現，兩者的走勢相同，但是報酬率卻差很多，0050的報酬率是110％，美國VOO的報酬率是262％，金額越大差距越大，時間越長差距越大。

投資的時候，大家都希望自己的投報率可以高一點，那不如一開始就選擇表現亮眼的市場，贏在起跑點。

2.美國券商免手續費

台股買賣有手續費，賣出的時候還有證交稅。

舉例來說，如果在0050股價120元的時候買進一張，當下就會被收取171元的手續費，在股價130元的時候賣出，當下就會被收185.25的手續費，而證交稅是390元，這筆資本交易的金額是1萬元，但是需要扣掉的買賣成本是747元，所以最後賺的是9253元。

如果賣出跟買入的價格都是120元，中間沒有領到股息，買賣股價相同，交易的手續費就會讓投資人產生虧損；更不用說虧損賣出就會賠更多，且每次買賣股票都會產生手續費，還沒有繼續有些人還可能遇到二代健保補充保費的問題。

雖然在台灣把錢匯到美國券商每次都需要800元的手續費，這筆費用是匯款時銀行所收的手續費，不同的銀行金額可能會不太一樣，帶是投資本金到了美國券商TD之後，買賣股票都有免費續費的優惠，可以降低投資成本，而投資美股所賺的價差，在美國當地是不課稅的。

3.美國券商有股息再投入

美股券商有提供股息再投資的的功能，讓投資者將領到的股息再投入回股票當中，台灣券商目前還沒有這個功能。

拍攝影片的當下，蘋果股價大約是150美元，舉例來說，如果有10股蘋果公司的股票，每季會領到現金股利2.3美元，扣掉一點稅費還有1.61元的股利，這個金額很明顯的沒有辦法買進1股，但是只有券商的後台設定股息再投資，就能將這個股息拿去買零碎的股票，最小可以買到0.001股。

設定也很簡單，只要登入後台「一鍵完成」，領到股息券商就會自動幫你完成股票的買入，同樣的，這樣的交易也是沒有手續費，買到的零碎股票也會計算到原本發放的股票當中，每一季再產生新的現金股利，這對長期持有的投資者來說，能夠實現更大的複利效益來增加收益。

4.美股選擇權可每個月賺取現金流

接觸美股之後，才學習到選擇權的買賣：

selI put selI call

等多種賺取現金流的交易策略，選擇權的策略，每個月可以幫我增加1-2％的收益，保守一點算的話，一年多10％，就能幫自己額外創造一筆收入，實現更多元的投資收益。

5.多元資產配置及分散風險

人力資本賺台幣，金融資本賺美元，無論是人力資本還是金融資本，想要有不同的幣別，賺台幣也要賺美元，多元的主被動收入，可以幫我做到資產配置跟風險分散。

有能力也有意願繼續工作，賺到的收入也足夠目前的生活，不急著動用投資收益，就可以讓投資組合長期留在市場穩定成長，如果真的很愛台灣，對台股念念不忘，投資美股同時也要支持台灣，推薦可以在美股的ETF中選擇EWT，它有點像是台灣的0050，這檔ETF裡面大概有91支股票，包括鴻海和台積電等公司，愛台灣的同時，又能享受「交易免手續費」跟「極低的管理費」。

結論

所謂的安全感不是鐵飯碗跟政府的退休金，也不是出生在富裕的家庭，或是依附另外一半，安全感來自於多重的收入來源，先專注本業、兼顧好副業、再開拓投資；本業、副業、投資每一項都很重要。

照顧好自己的經濟狀況那才是真正的自由，再投資理財的領域沒有標準答案，只有自身動起來才會知道自己適合什麼方法。

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