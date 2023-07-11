李玟憂鬱症離世…精神病已為世界前三大疾病！ 如何投保保險和申請理賠一次看

藝人李玟憂鬱症離世 一次看懂慢性精神疾病與保險理賠，保護自己和身邊的人

謝謝李玟CoCo陪伴了我們的青春，願妳就此自在飛翔，永遠像我們記憶中那樣陽光笑著。

李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，讓我們深感震驚與惋惜。憂鬱症是一種嚴重的精神病，不是一般的情緒低落，也不是可以靠自己想開一點或憑意志力就會好起來的。

在這篇文章中，我將介紹慢性精神疾病與保險理賠，希望能夠幫助你更好地了解，和保護自己和身邊的人。

「憂鬱症」人數比你想像的多

我們生活周遭的的憂鬱症人數比你想像的多，2020年世界衛生組織 (WHO) 將精神病列為世界前三大疾病。

國民健康局調查，15歲以上民眾每11個人有1個中度以上憂鬱，20個有1個有重度憂鬱，其中女性憂鬱症的比例是男性的2倍。

慢性精神病「重大傷病卡」領證數第2高

全民健康保險重大傷病證明，有效領證數已經突破100萬張，其中人數最多的是癌症，其次則為慢性精神疾病，佔總領證數19.4％，約20萬人。

這些數字可能讓你感到驚訝！事實上，許多憂鬱症的人可能沒有察覺自己的問題，或是因為害怕被歧視、誤解或責備而不敢尋求幫助。

因此，實際上患有憂鬱症的人數可能還要更多。精神疾病不僅影響患者的身心健康，也給家庭與社會帶來沉重的負擔。

慢性精神疾病患者為罹患疾病後，治療六個月以上仍未痊癒，會影響工作、社交、日常生活，甚至出現幻想、妄想等行為，其中包含失智症、思覺失調症、妄想性疾患、情感性疾患，而重度憂鬱症即是情感性疾患的一種。

慢性精神疾病治療費用

如果需要住院費用：約500至3,600 / 日 因治療導致收入中斷：約30至60萬 / 年

心理諮商費用大致分健保與自費兩種，大致有4種方式：

１、醫院身心科門診轉介心理治療：健保給付。但這只包含臨床心理師，而尚未包含諮商心理師。 ２、醫院的心理治療門診：掛號＋自費（藥物或諮商費），自費費用約每小時2,000～3,200元。 ３、政府補助的醫院或衛生局：免費或掛號費＋200元不等的諮商費。等待時間較長、晤談時間較短。 ４、診所的心理諮商／心理治療：自費，約1週1次。單次諮商每50～60分鐘約1,500～3,500元不等。

這些治療費用與收入的中斷都會造成家庭經濟的壓力。

這些險種有理賠精神疾病

醫療險：住院日額、實支實付

當因為精神疾病住時，保險公司會以「是否有正式辦理住院手續」、「經醫師診斷為因為疾病或是意外傷害必須住院」、「確實有在醫院接受治療」等３項要件進行評估，再依照實際住院天數給付保險金。

我曾經理賠過幾位保戶，他們都是家庭支柱，因思覺失調症 多次住院治療，保險公司理賠的醫療險：住院日額、實支實付，讓他們的家庭經濟壓力緩解。

重大傷病險：一次金給付

「重度憂鬱症」屬於全民健康保險的重大傷病範圍所定第六項「慢性精神病」規定當中的「情感性疾患」的一種，若有「治療6個月以上」、「影響工作、社交功能」、「併有精神病症狀」...等條件。

可請醫生協助申請重大傷病證明。取得重大傷病證明後，健保除了可免除自行部分負擔之醫療費用外，保險公司也會理賠一次性的大額保險金給保戶；而重大傷病險的一次性給付方式，讓保戶能接受更好的醫療品質，也緩解收入停頓帶來的經濟壓力。

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