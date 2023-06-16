航空股將複製疫情時的「大航海時代」？網卻因1原因唱衰

疫情後各國解封，各國民眾搶出國，帶動航空股票連連上漲，15日資金持續湧入航空股，華航攻漲停，長榮航今天大漲再創新高，興櫃的台灣虎航站上50元關卡。PTT網友認為，這可能是複製疫情期間的航海股走勢，「大航海時代」有望再現。但其他人卻指出，海運及空運獲利差別巨大，無法比擬。

華航15日成為航空股上漲的領頭羊，尾盤直接攻上漲停亮燈鎖住，成交量突破58萬張，股價來到27.25元。長榮航空也是相當強勁，股價來到41.85元，漲幅達5.5%；而華航集團的台灣虎航，盤中來到50.2元，漲幅達8.6%；星宇航空也表現不錯，盤中來到35.25元，漲幅為3.95%。

疫情期間因應海運載貨需求增加，因此帶動海運股票大漲，不少人趁機大賺一筆，如今航空股票也因為搶出國的熱潮上漲，PTT網友表示，現在的長榮航空類似當年的長榮海運，上月盤整後起漲，若是之後回跌30%，就可以All In，等到上漲5倍至200後停利。

該網友表示，「長榮航=當年的長榮；華航=當年的陽明，錯過航海大時代的朋友，再一次給你大航海時代，你敢衝嗎？」

其他網友則留言「空運比海運？」、「航海王最早股價不是雞蛋水餃股嗎...航空要複製很難」、「運價當年漲十倍，機票價格目前才漲一倍」、「航空這波真心看不懂」、「載人有這麼賺嗎」、「如果日本機票來回十萬，還可以班班滿，才能複製當年海運盛況」。

還有網友留言「先炒的先賺囉，抓最後一個」、「怎麼上去的就會怎麼下來唷」、「炒到過年，票價巔峰」、「莫忘星宇航空教訓」、「教訓過都滿聰明的，漲兩支後寧願不要賺也不要冒險」、「、航運應該是沒海運賺錢，但這波能衝就衝」、「這波比較像大家怕自己跟上次海運一樣遲疑沒賺到」。