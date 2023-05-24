戰爭未止、通膨持續「台股卻狂漲」 網4字曝真相：錢太多

台股22日小幅上漲，盤中最高達16202.92點，大盤指數終場收16180.89點，上漲5.97點，成交量2470.46億元，三大法人買超73.59億元。有投資人好奇「從年初到現在的漲勢原因」，其他人則直言是「錢太多、利空出盡了」，還有人直言「誰規定股市要跟著景氣走的，股市本來就一個願買一個願賣」。

一名網友在PTT發文詢問「從年初到現在的漲勢原因」，他表示，從三月到五月的財經節目提供的投資建議都偏保守，但台股從三月開始上漲，甚至突破萬六大關，他不解表示，烏俄戰爭還沒結束、台股景氣燈號藍燈、通貨膨脹明顯，景氣依然不樂觀，但股市卻非如此，「雖說股市現況是反應三個月到半年後的經濟狀況，但半年後經濟市場會有這麼好？」

其他網友則留言「利空出盡了啊」、「市場錢太多而已」、「不要再看財經節目了，他們跟算命的一樣」、「錢太多了，無腦漲」、「緯創真的漲的莫名其妙」、「因為去年大跌啊」、「就錢還是太多啊，臺灣沒升多少息」。

還有網友留言「熊轉牛，很明顯了」、「找不到利空就是最大的利多，噴」、「小心是最後的煙火」、「當大家都一致偏空時，股市就很難跌下去」、「不是經濟問題，單純錢太多，要找地方放」、「只要還有人滿手現金看空不進場，就還能再漲上去」。