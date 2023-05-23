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兩岸旅遊重啟長榮、華航看漲？網悲觀曝「跌價關鍵」：恐迎倒貨潮
兩岸開放，航空業擴大增班。航空雙雄均表示，正緊盯政策變化，規劃在現有基礎上增班，在兩岸互利的前提下，預期我方赴陸旅遊規模將擴大，航空業熱度也將引爆。PTT網友表示，航空相關股票有望看漲，但也有投資人認為，即使兩岸開放旅遊禁令，吸引力也不高，加上載人比載貨更不賺錢，且航空淨利仍低，恐反而迎來「倒貨大潮」。
大陸國台辦發言人馬曉光上周五（19日）宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，華航（2610）、長榮航（2618）已逐步對大陸航線增班，後續將視政策開放團客後進行增班。
PTT網友表示，兩岸將啟動商談，逐步開放旅遊禁令，航空公司也會增開兩岸航班，屆時旅遊熱潮將更明顯，兩岸旅遊重啟後，機票也會更搶手，相關股票價格有望上漲。
其他網友留言「觀光又要漲一波了」、「要漲停了嗎」、「主力要作多航空股了，噴噴噴」、「開盤比手速」、「好，噴噴！」、「依照台股主力近期的玩法，應該是還有一點邊角肉可吃」、「航空噴噴噴」、「航海王改航空王了嗎？」
但也有網友留言「管你有多熱，淨利難看就是下去」、「兩岸旅遊？認真？」、「大陸人還會來台灣被盤嗎」、「大家其實要去想，飛機平常生意好的時侯，股價都是10幾元，反而疫情沒人搭的時侯，漲到2、30元，然後現在沒疫情了，搭的人變多表示要跌了」。
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