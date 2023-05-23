兩岸旅遊重啟長榮、華航看漲？網悲觀曝「跌價關鍵」：恐迎倒貨潮

兩岸開放，航空業擴大增班。航空雙雄均表示，正緊盯政策變化，規劃在現有基礎上增班，在兩岸互利的前提下，預期我方赴陸旅遊規模將擴大，航空業熱度也將引爆。PTT網友表示，航空相關股票有望看漲，但也有投資人認為，即使兩岸開放旅遊禁令，吸引力也不高，加上載人比載貨更不賺錢，且航空淨利仍低，恐反而迎來「倒貨大潮」。

2023-05-23 09:48