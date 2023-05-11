投資報酬率5％將不會是全部獲利？ 專家：扣掉通膨剩下2％

「投資的目的是甚麼？」

我們除了過好日常生活，我們還需要為退休生活提早做準備，畢竟大多數人無法一生都在工作，更不想一輩子都為了生存而不停工作。

如果想在法定退休年齡63歲（113年提高為64歲，115年以後為65歲）時結束職涯享福，就必須要在這之前準備好未來20年，甚至30年需要的生活費，否則退休後就不是享福，而是繼續為了生存而忙碌工作。

一般人的工作時間平均為40～45年，在這段職涯中所賺取的薪水，除了要維持生活開銷外，還要額外存退休金提前為未來準備生活費。

隨著醫療技術越來越進步，假設能活到95歲，表示65歲退休後還有30年的時間需要用錢，而能夠存退休金的時間也僅有40～45年，有多少人能做到存下月收入的一半，或至少存入40%，以工作一年抵退休一年的方式準備退休金呢？

若真有辦法每年都存下收入的一半做為退休金，別忘了通貨膨脹如影隨形，物價只會越來越高。

回想20年前的一碗乾麵價格與現在的差別，至少貴了一倍以上，更別說是40年以後要用的退休金，可能至少是3～4倍的金額。

就算畢業開始工作就是高所得的人，以月收入10萬元為例，能存下一半就是5萬元，在40年後退休，物價成長為目前的4倍，存下的5萬元就等同於目前的12,500元。

也就是儲蓄率再高，也不可能存夠退休後所需要的費用，這就是通貨膨脹的影響力。

更何況這40年是人生的輝煌時期，會經歷買房、買車、生兒育女、追求夢想的人生大事，若只靠薪資儲蓄實在難以存夠退休金。

於是，「投資理財」就具備必要性。投資就是藉由將錢拿給其他人做更有效率的運用，並進而帶來更多的金錢回報，而投資人本身並不需要為其投入大量時間。

我們到底需要靠投資賺到多少錢呢？越多越好嗎？答案是：心理上「是」、邏輯上「不是」。

首先「天底下沒有白吃的午餐」，也不會有天上自己掉下來的錢，想要賺得更多，就要付出更多時間、勞力、心思等，才能換取更高的報酬。

投資相對也是，想要獲利更多，得到更高的報酬率，伴隨的就是更高的虧損風險。

投資賺錢希望越多越好，代表本金虧損的機會與金額也越高，我們心裡應該要先有一個標準，怎樣的報酬率才是我所需要的低標，我認為至少先追求「不要越來越窮」。

何謂「不要越來越窮」？

就是投資報酬率至少要高於通貨膨脹率。

舉例來說，健康的通貨膨脹率平均為3%，政府大多會控制在2%～3%之間。

每年3%的通貨膨脹率，意指每年物價將成長3%，等於手上的現金每年會貶值3%，可以買到的東西會少3%，長年累月之後，同一筆金額但消費力會越來越低。

從圖表的「3%通貨膨脹」欄位，看到物價在10年、20年後會上漲多少；而「3%折現價值」欄位則表示現在的100元，在20年後會等同於現在多少錢的消費力。

在「1%銀行定存」的欄位顯示，若100元存在銀行賺1%的定存利息，20年後將會累積多少錢；而「定存折現價值」顯示的是當年的銀行定存金額，相當於目前實質購買力的金額。

透過圖表可以發現，如果只是把錢放在銀行而不投資，現在販賣100元的商品，在20年後會需要賣175元，而在銀行裡的錢加計每年1%利息只會變成121元。

現在買得起的東西，到幾年後就買不起了。現在的100元價值，在20年後只能買得起現值69元的商品，如果連利息都沒有，就只能買得起56元的商品。

既然如此，為什麼不現在就把100元花掉買100元的東西，而要忍耐等待20年之後才拿來買價值69元的東西呢？

如果你的投資報酬率每年都有3%，就可以完全抵消通貨膨脹，20年後同樣的商品售價變成175元，放在銀行裡的錢也已經成長到175元，還是可以用同一筆錢買到同樣商品，這表示錢有保值性，保有現在原本的實質購買力。

如果投資報酬率更高，例如每年有5%，20年後就可複利累積成253元，這時不但可以買到同樣的商品，還會剩下78元可以購買別的東西。

所以我們要追求的投資報酬率，至少不能低於平均通膨率才能讓錢不貶值，更要超過通膨率帶來更多金錢，至於報酬率要多高就看願意承受多大程度的損失風險，而且這個風險值得去冒險。

所以，為什麼要投資？我們要先解決通貨膨脹讓資產貶值的問題，進而追求讓資產增值的目標。

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