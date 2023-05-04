航運股跳水 PTT酸爆：179長榮何時解套？網估至少2年

台股3日開低，各類股中以航運股的跌勢相對沉重，早盤貨櫃三雄同步開低走低，萬海（2615）跌破去年10月低點後直探2021年4月以來的低點，盤中跌幅逾2%，長榮（2603）則是回測150元關卡價，陽明海運（2609）也走跌。投資人笑稱「179長榮多久才能解套？」其他人則直言「至少套兩年」。

一名網友在PTT發文表示，「今天長榮股價151，陽明、萬海同樣破底，請問179長榮要多久才能解套？」該篇貼文其實是在嘲笑投資顧問陳嘉偉，他過去曾建議會員買進當時股價179元的長榮，卻不被看好，發文網友直言「看起來老輸（指陳嘉偉）準備凹到漲回來」。

其他網友則留言「長榮跌的比陽明多」、「今天更低了」、「再等等，一低還有一低低」、「忽見航運底朝天」、「航運看基本面跌不意外，結果陽明跌的比長榮少，代表股價被惡搞，還有人要買，笑慘」、「股息越來越高，還不買爆」、「covid都變成普通感冒了，還有人在玩航運」。

不少網友也留言狠酸「老蘇（指陳嘉偉）還是收一收去放假好了，這波會員慘賠」、「老蘇以為每檔都跟創意一樣腰斬凹的回來？」、「老蘇繼續檢討其他股票」、「看投顧不如看股板高手分析」、「買在179的投顧，可撥」、「老蘇說他天天看運價，這篇狠打臉，不給面子喔」。