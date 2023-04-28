存股族「借券」2大好處！網讚套牢時必借 苦主卻嘆：1年只賺幾百

投資股票難免遇到虧損，有時甚至會不幸被「套牢」，財經專家阿格力建議，遇到套牢時可以考慮「借券」，以降低持股成本並增加收入。有存股族認為，借券不只可以領原本股息，還可獲得出借收入，相當划算。但也有投資人抱怨，曾經出借一整年只賺了幾百元的利息。

「借券」是由長期持有股票的投資人，請券商擔任仲介媒合，協尋有借券需求的投資人，當「股票持有人」與「想借股票的人」以雙方同意的利率出借時，就會由券商協助辦理並收取約三成手續費，完成整個借券的流程。

阿格力曾與影片中分析，把股票借出可以領利息，增加收入、降低持股成本之外，幫助自己心情穩定，也是在股市亂世當中一個很好的方法。此外，股票雖然借出去，但所有權人還是自己本身，所以股利的發放不會受到影響

有網友在論壇Dcard發文表示，「股票出借也可以說變相做空自己的股票，但是如果是站在存股的角度去看，除了可以領有原本的股息外，還可以獲得一筆固定的利率出借收入。借券幾個重點如下，不會影響到除權息、最低出借為一張、利率自由設定最高16%，利率設定越低當然越容易借出」。

其他網友則留言「如果是長期投資的股票，基本上出借不到1%」、「我一整年出借只有賺幾百」、「之前也有在出借股票但跌好多呀」、「局勢不好股票不漲，出借股票就當領定存息」、「不過ETF幾乎很難借出去」。

還有人留言「雖然利息很少但不無小補」、「券商通常抽收益20~30%，但一定會賺就是了」、「很簡單套牢就是出借」、「借券等於借給做空方融券，對於多方也是不太友善」。