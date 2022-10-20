股票套牢要怎麼降低成本？ 專家：「這方法」讓睡覺時都有收入

人在股市飄，哪有不套牢？今年下半年多投資人都難逃FED的鷹爪功，到底套牢了該怎麼辦？財經專家阿格力於《阿格力博識》中分享，有一種方式就是「借券」。

以下為影音內容：

選股不選市，功力好往往可以選到勝過大盤的，但是有句話說「夜路走多了也會遇到鬼」，畢竟現在整個盤勢不好。

況且美元指數還在持續的創高，而美元指數的走勢跟台股是反向的關係，美元如果越強就代表台幣越弱，台幣一弱外資就會往外跑。

另外還有CPI的問題，9月年增率8.2％、核心CPI6.6％，40年來核心CPI的高點！這樣狀況下，更會鷹派升息，美元又更強，進而影響股市。

再根據M1B-M2年增率，市場上現在資金死水大於活水，股市自然而然在這些不利的條件之下失去資金動能，投資人進場就會很容易套牢。

如果在這階段持股套牢的話，有什麼方法可以降低持股成本以及心理壓力？哪個方法就是「借券」。

套牢的時候你應該這樣做

當初的買進目的就是要存股、長期投資，只要公司的營運沒有改變，當時買進就是為了領取股利，若營收創新高盈餘又更高，那明年股利就有機會更高。

又不缺錢的情況下，只因為帳面上出現損益就賣掉，好像沒有什麼必要，違背了當初投資存股的初衷。

會考慮加碼長期投資的好公司 好公司打折了，不香嗎？

這種情況套牢的話，反而再想的是如何持續地去買進更多的股數。

如果是做波段的人怎麼辦？就是一句為什麼要「這麼白目」。不要跟FED對作，因為現在升息循環還在持續。

若是看到現在股票跌這麼多，想要趁機抄底的投資人，還是建議先不要衝動，因為所有的總經環境都沒有很好，至少等落底再進場，真正反彈或變成多頭的時候，再去買，比較差的狀況可能就只是賺得少一點而已，總比賠錢來得好。

借券的好處

套牢的時候可以幫妳降低持股成本，也能讓投資人的心理度過在套牢時期的難關。

因為不會有一無所有的感覺，至少借券出去還是可以收到利息，而且「借券的利率可以自己決定」。

阿格力舉自身的例子說明，之前出借大樹（6469）一開始利率設很低，一下子就借出去了，後來調整成3.5％還是順利的借了出去，比放在銀行定存好太多了。

借券利息按照借出的天數而定 如果只借出三天，就只有三天的利息

利息的計算如上圖，重點是還要扣掉券商的手續費。

不過很多人有疑問，借券出去了那股利會不會領不到？會不會發到借券的人身上？

股票雖然借出去，但所有權人還是自己本身，所以股利的發放不會受到影響，可以放心。

另外借券在套牢時候最有用的就是，把股票都變不見了！

一種「眼不見為淨」的概念。

所以把股票借出可以領利息，增加收入、降低持股成本之外，幫助自己心情穩定，也是在股市亂世當中一個很好的方法。

找有雙向借券的券商

雙向借券的好處就是一張股票就可以借，適合散戶使用。

有些人買股又分散，一堆股數加上自身本金不是很大，所以很多股票又只有一兩張，透過雙向借券就可以把一堆股票都發揮他們最大效益，除了股利外還可以領到借券的利息。

借不出去？阿格力分享觀點給你知

假設存的是金融股，就會很難借出去，利率訂到小數點後面0.幾％數字訂很小，都還是不太好借出去，原因就是太多人有了，股本大且股民又多就不易借出，這是一個供需的問題，太多人有券自然就會殺價競爭。

但股本小又剛好股價很飆，那借券出去的利率就會很漂亮，阿格力自己借大樹（6469）出去利率就達3.5％。

總結

在熊市的過程中，確實大家心裡都不好受，不過若是對借券有興趣的投資人，應該多數都是處於長期投資派，這時最重要就是要檢視公司基本面好壞，而不是價格的變化。

公司基本面沒變，股價還是會回到公司應有的價值，繼續追蹤公司營運才是安心之道。

下跌就是給出更多買進的機會，買進之後再利用借券增加被動收入，這樣就可以達到長期投資，未來還可以靠股息以及借券利息來過生活這樣的目的，希望大家好好努力，繼續等待股是反攻的那一天。

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