陽光行動／效率低 充電場址申請到通電要1年

公車業者改用電動公車後，增加充電場址是新挑戰，業者抱怨從申請充電場址到送電，全程要一年多，效率太低，如果涉及地目變更曠日廢時，碰到農地更難通過；既然政府鼓勵客運業者電動化，相關流程應更簡便，法規也該適度鬆綁。

台中市電動公車目前有二百八十輛，客運業者指出，電動車停車場須有大空間，通常要找到市區外的土地，有的來回總站里程有五公里以上，電量消耗大。

台中客運協理陳旗清說，台中客運有四百二十輛公車，其中七十二輛為電動巴士，未來會持續添購，該公司有清水、梧棲、霧峰和烏日四處停車場，都靠近公車起迄站，購買電動公車前就已考量電池充電場址，四處停車場都事先拉好電線，每個電巴停車格都設有充電樁，電巴基本上不用排隊等充電。

桃園市交通局統計，全市目前有廿七輛電動公車，多為電動公車推行初期的產品，因初代續航力低，加上充電樁設置需要場地，目前業者採購新車及擴大使用態度偏保守，大多還在觀望，交通局持續努力與業者溝通。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥說，全台一萬四千五百輛市區公車和公路客運電動化的目標訂在二○三○年，不可能到該年才一步到位，距離目前六年，勢必逐年擴充一成以上，只是業者同時面臨車輛、用電、裝充電樁等增加，政府須整合相關主管機關，協助例如充電樁用地取得更加方便。

電動公車製造商成運汽車總經理吳忠錫說，業者增加充電場址看起來有困擾，但比較快充和慢充，一支快充的充電樁因為充電效率高、時間短，一小時可服務六到八輛車，慢充較耗時，一支只能服務一輛車，所以一開始選擇充電方式就很重要，以市場趨勢來看，營業用車輛勢必以快充為主，慢充為輔，如此能節省充電站空間，是解決充電用站的解方。