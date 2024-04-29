開放福建遊馬祖後 中國將實施線上補發入台證

中國文旅部昨天宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，隨後中國移民管理局宣布5月6日起推出「便民利企」出入境管理6項政策措施，其中一項是將在20個城市試點，透過網路換發補發入台證。

中國國家移民管理局微信公眾號昨日下午宣布，自5月6日起換發補發出入境證件可「全程網辦」，將在北京、上海等20個城市進行試點，滿16周歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）可透過國家移民管理局政務服務平台上網申請換發補發往來台灣通行證、普通護照、往來港澳通行證等，實現「一次都不跑」。

戶籍地公安機關出入境管理機構對符合申請條件、申請材料齊全且符合法定要求的，在7個工作日內審批並簽發證件。

試點城市包括：北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安等20個城市。

其餘便民措施包括赴港澳商務簽注實行「智能速辦」、「全國通辦」；北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽註；持赴港澳商務簽注人員在港澳停留期限由7天延長至14天；簽發赴澳門1年多次「其他」類簽注；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返琴澳。

近日中國對台動作不斷，28日上午中國文旅部宣布恢復福建居民赴馬祖旅遊；當日下午國台辦表示希望盡快恢復平潭到台北、台中等海上客運直航，中國民航局也呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，並具體提出了30個盼開通的航點；同時福建省政府也宣布新一批「惠台」13條措施。