陸開放赴馬祖非金門原因「無解」 郭正亮示警：民進黨1年內不接球下場慘
中國大陸文旅部昨（28日）宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊。對此，前立委郭正亮指出，比起面積小的馬祖，金門誘因還相對大一點，可是卡到漁船相撞事件，目前也無解。他還預言，大陸所釋出的善意，如果民進黨一年都沒有接到球，甚至拖到2026選舉年，兩岸關係恐迅速惡化。
郭正亮昨在節目《麥玉潔辣晚報》表示，馬祖那麼小，不知道對福建人來說吸引力夠不夠，到時候開放陸客進來豈不是擠爆了，如果不能搭海峽號或其他方式到台灣旅遊，誘因很有限。相比之下，金門誘因還相對大一點，可是卡到漁船相撞事件，目前仍無解。
眼看新政府即將上任，郭正亮也喊話民進黨：「大陸都已經示好了，我們還不開放！」他並猜測，民進黨可能會稱對岸不願意跟海基會、交通部談，最後就這麼僵著，旅遊業也不知道該怎麼辦。
郭正亮認為，以大陸的耐性來看，他們已經釋出善意了，如果民進黨接下來一年都沒有接到球，又甚至拖到2026選舉年，兩岸關係恐會迅速惡化，「若大陸給我們這麼大的軟球善意都不接，接下來就是公事公辦！」
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