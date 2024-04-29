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宣布開放旅遊後文旦准輸入 麻豆迎利多

聯合報／ 記者胡瑞玲陳熙文謝進盛林伯驊蔡維斌王思慧／連線報導
大陸宣布將批准台灣文旦柚輸入，貿易商盼對岸不要動輒祭出禁銷令。本報資料照片
大陸宣布將批准台灣文旦柚輸入，貿易商盼對岸不要動輒祭出禁銷令。本報資料照片

大陸文旅部宣布開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸海關總署接著宣布將批准台灣文旦柚輸入。農業部代理部長陳駿季昨表示，農業部未正式接獲訊息，但不會排斥特定市場，也會積極開拓高端市場，希望陸方檢疫根據國際規範。一名文旦貿易商則苦笑說「文旦沒顏色」，盼對岸不要動輒祭出禁銷令，這樣對兩岸無益。

大陸二○二一年三月以檢疫問題陸續宣布暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧等農產品輸入；二○二二年八月再宣布禁止包含文旦柚等柑橘類水果輸入，隨後也多次以驗出禁藥殘留或新冠病毒殘留為由，暫停石斑魚活魚、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚進口，但後續逐步恢復輸入。陸方昨宣布文旦柚恢復進口，鳳梨、釋迦、柑橘類、蓮霧、芒果等農產品何時解禁仍無訊息。

台南是全台文旦最大產區，市長黃偉哲認為陸方開放台灣文旦柚進口「是正向訊息」。麻豆農會總幹事孫慈敏說，樂見大陸重新開放台灣文旦輸入，雖然麻豆等台南地區文旦近九成內銷為主，但從全台文旦產業來看，陸方願重新開放輸入就是多條重要通路，是「利多」。

民進黨立委郭國文認為，農民期待的是穩定銷售，不是用浮動標準來干預市場的統戰訂單。他說，從文旦的禁止到開放，「放毒的是中國，解毒的也是中國」。

文旦 農業部 釋迦

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