遊馬祖、台灣 搜尋熱度暴增

大陸宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，炒熱大陸民眾對來台旅遊熱度。大陸央視新聞引述線上旅遊預訂平台數據顯示，截至廿八日下午二時，馬祖旅遊搜尋熱度較前日同一時段成長超過七倍，而台灣旅遊搜尋熱度也較前一日走升逾四成七。

線上平台「同程旅遊」指出，大陸以廣東居民最關注「赴台遊」相關訊息；福建、江蘇、浙江、上海等大陸東南沿海省市居民搜尋相關資訊的頻率也相對較高。大陸微博上也熱議兩岸旅遊，網友發文稱「天啊，台灣旅遊真要開放了？待平潭至台灣的海上客運恢復後，也有望恢復赴台灣本島的團隊旅遊。」

儘管過去幾年兩岸關係緊繃，但仍有不少大陸民眾期待赴台旅遊。中新社旗下「中國僑網」引述航旅縱橫大數據表示，截至廿二日，今年五一期間，大陸遊客出境熱門目的地前十名依序為首爾、香港、曼谷、東京、大阪、新加坡、澳門、台北、吉隆坡、倫敦等地，台北排名第八。大陸文旅部旗下中國旅遊研究院今年二月發布「中國出境旅遊發展報告」指出，出境遊客的目的地國家或地區，台灣名列前五。

【記者侯俐安／台北報導】台灣觀光旅遊聯盟總會秘書長柯中文本月十九日曾赴陸拜會國台辦交流局長黃文濤，請教兩岸觀光如何恢復正常交流？柯中文昨天表示，「黃文濤當時說，兩岸關鍵在於台灣應先開放專業交流」，他認為依目前情勢，海基、海協「小兩會」正式碰面較難，應是民間公協會先交流、降低政治氛圍。

柯表示，會中未提三步驟時間點，但陸方表示「若恢復疫情前常態化就會全面開放」，他提出希望雙方民間能到北京交流，陸方回應樂觀其成。