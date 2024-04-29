陸開放福建赴馬祖旅遊 後續推動團客赴台

文旦等農漁產也將准許輸陸

中國大陸文旅部昨天藉國民黨立院黨團總召傅崐萁率十六位黨籍立委訪問北京時機，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊；大陸海關總署昨天也宣布，將批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。

針對大陸接連宣布對台開放措施，我府、院昨天白天都未直接回應，稱交由陸委會與交通部回應，先定調「不符對等開放原則」，等同給陸方一個軟釘子。晚間陸委會再度回應，稱將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

據了解，陸委會、交通部等相關單位今召開跨部會議討論對策，但目前正值新舊政府交接期間，新政府的意志會是關鍵。

大陸對台開放新策 製表／大陸中心、生活文教中心

業者盼6月1日禁團令解除

陸委會昨天以新聞稿回應指出，陸方以附加條件方式，不符合對等開放原則，不是觀光旅運常態，後續將由陸委會、交通部等部門進一步釐清，再作出決定。交通部長王國材昨天表示，樂見中方有善意回應，但相關安排不符合對等開放原則。觀光署長周永暉說，未來樂見全面開放兩岸觀光。我業者則向政府喊話，希望六月一日禁團令能夠解除。

陸方將批准台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸，陸委會強調農產品檢疫涉及公權力事項及技術問題，須由雙方主管部門溝通才能務實解決，呼籲陸方不要將經貿措施當作對台農漁業統戰的工具，不要「先卡住、再施惠」。

陸促恢復兩岸海上客運直航

大陸文旅部副部長饒權昨天會見傅崐萁一行時宣布，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團客旅遊。

大陸交通部隨後發布，海峽兩岸航運交流協會昨透過既有管道，促請台方恢復兩岸海上客運直航。陸方指出，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利兩岸同胞正常往來。大陸國台辦指出，具體包含五條海上客運直航航線（平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線）及天津等卅個大陸直航航點。

目前兩岸直航定期航班航點僅十五個，此次大陸要求恢復天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥等卅個航點。

大陸移民管理局昨天也宣布，五月六日起推出「便民利企」出入境管理六項政策措施，包括試點開放北京、上海、成都、南京等廿個城市可全程網上申辦補發「赴台證」。此舉可能是大陸為下一步擴大開放預作準備。