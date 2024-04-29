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綠營：往來鑰匙在中方手中

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導

大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，總統府、行政院昨天未回應此事，而是交由陸委會與交通部對外說明。黨政人士表示，兩岸交流關鍵在於對等，台灣早在去年就已完成恢復陸客來台旅遊準備，只等陸方開放陸客來台就能實施，「解決觀光客正常往來的鑰匙仍在中方手中」。

副總統賴清德昨到台北松山慈惠堂出席公開活動時，並未針對此事回應；陪同出席的內政部長林右昌接受媒體聯訪表示，兩岸應是自信、平等、對等的交流，這是台灣人民的期待，不應有預設前提或政治考量。

民進黨黨政人士表示，台灣早在去年就已完成恢復陸客來台旅遊準備，但大陸開放團客赴多國旅遊，卻不開放陸客來台，這次國民黨赴陸，陸方宣布僅開放福建居民到馬祖旅遊，一來是單點開放並不符合觀光旅運常態，已非政策理性；其次也證明，就是因為大陸遲不開放團客，才讓兩岸難以對等開放。

該人士表示，或許北京的目的是以藍綠分化台灣，但觀光不應被當成政治條件；我方仍期待對等開放，並期盼這段期間，對方減少政治壓迫手法，對雙方都好。

知情人士表示，陸方雖拋出開放福建民眾赴馬祖旅遊，卻沒有說出時間點，若真的辦了大通證（往來台灣通行證），向內政部移民署申請入台證，台灣是否接球？

對於陸方開放福建到馬祖，海基會前董事長、台灣觀光旅遊聯盟理事長洪奇昌表示，馬祖具特殊文化性與地理性，若大量開放一般旅客，其實不利在地環境，環境，建議可開放文史、文旅等專業團。

「（立院國民黨團總召）傅崐萁是把自己做小了，但總是伸出橄欖枝。」洪奇昌表示，這段時間很多人在努力，賴清德就任總統後的兩岸關係，可朝「善意的、服務的、人道的」三原則進行，在彼此理解與克制中傳達善意，擴大服務與人道交流，包含旅遊、觀光醫療、學術、商業交流，以及台生、陸生等，並從省級、市級交流開始，尋求「可操作性項目」，逐步累積彼此信賴，「時間到了就會開放」。

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