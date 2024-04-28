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陸開放福建旅客 「馬祖最貴旅館」老闆：經營20多年鮮少陸客

中央社／ 連江28日電
觀光業者認為，目前馬祖觀光比COVID-19疫情前差，開放陸客不無小補。聯合報系資料照
觀光業者認為，目前馬祖觀光比COVID-19疫情前差，開放陸客不無小補。聯合報系資料照

中國宣布恢復福建居民到馬祖旅遊。馬祖地方人士表示樂觀其成，但兩地生活與文化相近，吸引力及效益有限；觀光業者認為，目前馬祖觀光比COVID-19疫情前差，開放陸客不無小補。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸，今天拜會中國大陸文旅部時，文旅部副部長饒權表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

連江縣政府交通旅遊局長劉性謙告訴中央社記者，對於重新開放陸客樂觀其成，縣府也已申請恢復小三通航班至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前每週28班次水準，3月已獲陸委會核准。

劉性謙表示，以2019年數據來說，馬祖全年旅遊人次約22萬，其中1成是陸客、9成是國人，不過因應中央政府政策，自2020年2月後就不開放陸客。

莒光鄉國民黨籍議員陳怡斌認為，中國大陸福建一帶與馬祖生活習慣、飲食與文化都相近，甚至也看得到藍眼淚，因此馬祖對陸客吸引力有限。

陳怡斌也指出，儘管福建與馬祖力推「福馬一日生活圈」，不過陸客頂多到馬祖1天就回去，或把馬祖當作中轉台灣的跳板，帶來效益有限，且陸客都集中在南北竿，幾乎不會到莒光鄉旅遊。

陳怡斌說，受國門開放、馬祖交通不便且消費水準高等因素影響，馬祖旅遊市場從去年起明顯萎縮，這次對岸喊話僅開放陸客到馬祖，他樂觀其成，因為金門未開放，陸客是否會集中到馬祖是大家所期待，馬祖的交通配套措施也要滾動式檢討，適時增加船班。

1名在地導遊支持開放陸客並認為，生意無國界，今年馬祖觀光人潮比COVID-19疫情前還差，以往遊客在4月起就會湧入欣賞藍眼淚，但現在遊客量仍不算多，還有晚間載觀光客追淚的船長因不敷成本乾脆不開了。

他也說，馬祖景點不如中國大陸壯觀，對陸客來說缺乏消費誘因，且在福建省的政經中心福州市沒什麼與馬祖旅遊相關的宣傳，對岸許多人根本不知道馬祖，甚至以為馬祖是中國的小島，連江縣府在行銷上還要加把勁。

南竿旅館業者劉浩晨認為，陸客對台灣101、墾丁甚至金門都較有興趣，馬祖一直都不是陸客旅遊首選，如果馬祖率先開放，應可搶得先機。且馬祖除了2022年國旅大爆發時吸引大量觀光客，近2年觀光商機還比COVID-19疫情前水準低一些，開放陸客來旅遊不無小補。

劉浩晨說，他的旅館價位幾乎是馬祖最貴，從民國90年經營至今，鮮少接待到陸客，反而是台灣人與外籍旅客居多，他估計，陸客到馬祖消費多以中低價位為主。

民進黨馬祖黨部執行長李哲宇表示，歡迎所有旅客到馬祖觀光，其中當然也包括中國旅客可以來互相交流。但若中國只開放福建居民到馬祖旅遊，而沒開放去金門、澎湖或台灣本島，「對於中國旅遊政策不得其解，就像我們台灣政府不會限制馬祖居民只能去福建省」。

李哲宇呼籲中國政府，如果真心想改善兩岸關係，請全面開放中國人民來台旅遊，並停止軍機繞台騷擾。

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