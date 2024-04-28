受陸船翻覆案影響？陸客開放遊馬祖卻無金門 旅行公會盼縣府帶團直飛北京談

中國大陸開放福建民眾可赴馬祖旅遊，但卻漏了金門，在地業者紛紛哀嚎，現在國旅熱潮退了，生意比疫情期間還慘澹，「說穿了今天就是因為陸籍快艇事件，但這關金門人什麼事？」金門旅行公會則說，政府應該設法處理快艇事件，目前他們也要求縣府520後帶業者們直接到北京談。

大陸宣布開放福建赴馬祖旅遊，不過同樣是外島的金門卻沒有消息，引起金門民間譁然。國民黨金門籍立委陳玉珍表示，「癥結點就是0214陸船翻覆事件沒處理好」，她一結束訪問行程即回到台灣，就會立即跟海委會溝通，希望讓此事早日落幕，屆時陸方就會開放金門。

金門旅宿業者指出，現在著名的模範街都已經沒有人，疫情期間也沒像現在這麼慘，「真的很想哭，只能假裝自己很堅強」，房租、員工及食材的耗損令人苦不堪言，直指中央對金門實在太不公平。

其中一名陳姓旅宿業者抱怨，沈船事情無解，大陸赴金門旅遊也無解，問題這關金門人什麼事情，無辜百姓也是要生活的，中央政府卻拿金門人做籌碼，希望他們要知道嚴重性，趕快去協商大陸開放，不然金門旅遊的寒冬來了，會比疫情慘重。

金門旅行公會理事長翁炳信感嘆，現在大家都知道就是因為大陸快艇翻覆事件導致，所以卡到大陸赴金門旅遊的安排，所以政府應該設法趕緊處理。不過他也說，馬祖旅遊市場相對小，未來應該要全面開放到金門及台灣等，但政府大陸政策若不調整也沒辦法。

翁炳信指出，現在只能將希望放在520之後，其實他們在國民黨立委到北京前，就希望縣府能帶領旅宿業者到北京與大陸文旅部、國台辦等單位洽談，不過因為前後政府風格還是不太一樣，現在縣府是規畫等陸籍快艇事件明朗、520後再帶團到北京去談。