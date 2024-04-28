快訊

高雄漢來海港巨蛋店就醫增至46人 皆集中26日「兩時段」用餐

美式賣場爆衝突...他為買銅鑼燒甩開推車 車內2童受驚父喊告

熱門話題真人秀爆紅！高渣猛男震撼宣告竟「罹癌了」

受陸船翻覆案影響？陸客開放遊馬祖卻無金門 旅行公會盼縣府帶團直飛北京談

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門從過年後觀光人潮銳減，知名的模範街在下午時分，也都沒觀光客，業者已經哀嚎；如今馬祖可以有陸客，但金門卻被獨漏，業者心裡更不平衡。圖／本報資料照片
金門從過年後觀光人潮銳減，知名的模範街在下午時分，也都沒觀光客，業者已經哀嚎；如今馬祖可以有陸客，但金門卻被獨漏，業者心裡更不平衡。圖／本報資料照片

中國大陸開放福建民眾可赴馬祖旅遊，但卻漏了金門，在地業者紛紛哀嚎，現在國旅熱潮退了，生意比疫情期間還慘澹，「說穿了今天就是因為陸籍快艇事件，但這關金門人什麼事？」金門旅行公會則說，政府應該設法處理快艇事件，目前他們也要求縣府520後帶業者們直接到北京談。

大陸宣布開放福建赴馬祖旅遊，不過同樣是外島的金門卻沒有消息，引起金門民間譁然。國民黨金門籍立委陳玉珍表示，「癥結點就是0214陸船翻覆事件沒處理好」，她一結束訪問行程即回到台灣，就會立即跟海委會溝通，希望讓此事早日落幕，屆時陸方就會開放金門。

金門旅宿業者指出，現在著名的模範街都已經沒有人，疫情期間也沒像現在這麼慘，「真的很想哭，只能假裝自己很堅強」，房租、員工及食材的耗損令人苦不堪言，直指中央對金門實在太不公平。

其中一名陳姓旅宿業者抱怨，沈船事情無解，大陸赴金門旅遊也無解，問題這關金門人什麼事情，無辜百姓也是要生活的，中央政府卻拿金門人做籌碼，希望他們要知道嚴重性，趕快去協商大陸開放，不然金門旅遊的寒冬來了，會比疫情慘重。

金門旅行公會理事長翁炳信感嘆，現在大家都知道就是因為大陸快艇翻覆事件導致，所以卡到大陸赴金門旅遊的安排，所以政府應該設法趕緊處理。不過他也說，馬祖旅遊市場相對小，未來應該要全面開放到金門及台灣等，但政府大陸政策若不調整也沒辦法。

翁炳信指出，現在只能將希望放在520之後，其實他們在國民黨立委到北京前，就希望縣府能帶領旅宿業者到北京與大陸文旅部、國台辦等單位洽談，不過因為前後政府風格還是不太一樣，現在縣府是規畫等陸籍快艇事件明朗、520後再帶團到北京去談。

北京 國台辦 福建 金門 陳玉珍 馬祖

延伸閱讀

陸開放福建赴馬祖旅遊 6月禁團令解除？王國材說話了

赴陸藍委：撞船案未妥善處理 未來團客觀光恐獨漏金門

陸開放福建赴馬祖旅遊 馬管處估陸客來每年增5億觀光財：業者滿懷期待

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

相關新聞

力推福建來台旅遊 陸促請我方恢復兩岸海上客運直航

大陸推動恢復陸客來台動作連連。在大陸文旅部28日上午宣布，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。...

陸開放福建赴馬祖旅遊 6月禁團令解除？王國材說話了

大陸文旅部今宣布開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光。交通部長王國材今天表示，樂見中方有善意回應，但相關安排不...

陸客會想來玩嗎？開放福建居民馬祖赴旅遊 陸相關旅遊搜尋熱度暴增7倍

中國大陸28日釋放一連串重啟兩岸觀光旅遊的訊息，炒熱大陸民眾對台來旅遊的熱度。針對大陸文旅部28日一早宣布率先恢復福建居...

開放陸客來台有機會？ 觀光業者：賴清德520演說是關鍵

大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光，業者認為陸方已釋出善意，台灣政府應該先解除台灣赴陸禁團...

赴陸藍委：撞船案未妥善處理 未來團客觀光恐獨漏金門

大陸本次宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，卻未開放金門，被外界認為與0214金門撞船案有關。隨團赴陸的國民黨立委廖先翔證實，陸...

陸開放福建赴馬祖旅遊 馬管處估陸客來每年增5億觀光財：業者滿懷期待

大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光。觀光署馬祖國家風景管理處表示，疫後因國人出國旅遊影響來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。