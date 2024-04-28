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陸釋重啟旅遊善意！傅崐萁籲賴清德要有勇氣：讓兩岸人民能全面交流

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
國民黨團總召傅崐萁28日下午批評陸委會對大陸開放民眾赴馬祖旅遊的回應。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨團總召傅崐萁28日下午批評陸委會對大陸開放民眾赴馬祖旅遊的回應。（記者廖士鋒／攝影）

大陸文旅部28日上午釋出具體善意，宣布將率先開放福建民眾赴馬祖旅遊，並提到會等到平潭與台灣海上客運直航恢復後，再開放福建民眾到本島旅遊，不過陸委會午間發布的新聞稿並未做出正面回應。刻正在大陸訪問的國民黨總召傅崐萁聞訊後，痛批「民進黨的格局就是如此而已」，他呼籲政府盡快解除方案中每天2,000人陸客的限制。

傅崐萁28日下午在北京中國大飯店參與台青、台商座談，期間受訪時，就這次我方陸委會的表態，傅崐萁指出，中國國民黨滿載著台灣的新民意以及超過60%希望兩岸和平發展的期待來到大陸，「本來就應該要常來常往，把所有過去的恩怨統統放下，我們以更大的格局來看待兩岸的事務」。

他提到，當全世界都在關注台灣海峽時，國民黨頂著所有的炮火，頂著網軍跟側翼（批評），「我們沒有憂讒畏譏，我們是勇敢的立法委員，代表著台灣的新民意來到北京來，就是希望兩岸要和平發展」。

他強調，如果今天賴清德總統當選人所謂的民進黨跟共產黨要全面溝通協調，「請賴清德先生要有勇氣，要面對兩岸真正的實質的和平的發展，如果一個小小的平潭對台灣的客運直航，這是要無限高的門檻，表示民進黨的格局就是如此而已」。

傅崐萁表示，如果今天民進黨還是以一天2,000人陸客才能進台灣、設下重重障礙，「大陸有三十幾個省要如何進台灣一天2,000人？」每一個省一天安排50人、80人要怎麼協調？

他透露，因為針對行政院所設下的路障、一天2,000人，所以現在大陸方已經正式開放福建4,700萬人能夠來到台灣，過去新冠期間，兩岸平潭與台灣的客運改成貨運，我們再回復客運「這不是比中央山脈更高的門檻，這是一個很簡單的common sense」。他並提到，賴清德先生不斷表達希望民共一起談，這麼樣淺薄的基礎，必須要有互信跟共識來建立。

傅崐萁呼籲，希望台灣趕快把一天2,000人陸客來台等限制解除，「讓大陸不止福建省，讓所有三十幾個省都能過來」，讓兩岸人民能夠全面交流。

傅崐萁 兩岸關係 民進黨 福建 賴清德 陸客

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