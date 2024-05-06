聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部政次／教團呼籲葉丙成 貼近國教現場

聯合報／ 記者李芯／台北報導
台大教授葉丙成將出任教育部政務次長。本報資料照片
台大教授葉丙成將出任教育部政務次長。本報資料照片

前立委張廖萬堅與台灣大學電機系教授葉丙成將出任教育部政務次長。教團表示，張廖萬堅對教育議題熟悉，肯定他對教學現場的了解，葉丙成則有非常創新的教育理念，盼能給教育帶來新氣象，但也建議葉能更認識國教教學現場狀況。

張廖萬堅擔任議員及立委期間關注教育議題，兩屆立委都在教育及文化委員會，被教團稱為「教育立委」。葉丙成積極推動翻轉教學，創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾等。

張廖萬堅昨表示，未來不論是在高教、國教及體育方面都會全力以赴，為台灣教育環境更盡心力；對政界傳民進黨「落選立委、中央任位」，張廖認為「政治說法」表示尊重，會在自己教育專業上盡心盡力。

葉丙成在臉書貼文表示，十二年前奔走台灣各地推廣教學創新，九年前開始關注如何透過教育讓台灣下一代更有能力跟自信去面對變化快速的未來世界；打造更好教育、讓台灣有更多人才面對未來挑戰是他一直以來的信念，也是未來持續為台灣努力的目標。

全教總理事長侯俊良表示，張廖萬堅在立委任內與全教總有法案合作，對教學現場了解，期待立委好表現能帶進教育部。全國中小學校長協會理事長張信務也說，張廖萬堅對教育政策的執行、教學計畫的實踐與推動應有更多作為。

張信務指出，校長協會曾和葉丙成合作舉辦過翻轉教育、教育創新、實驗教育座談，葉丙成有非常創新的教育理念，相信能帶給教育新氣象，且能為實驗教育、教育創新等議題帶來成效。侯俊良則擔心葉丙成是高教體系出身，和國教階段的教學現場有段距離。國教行動聯盟理事長王瀚陽則說，對高中以下學校教學現場太快的創新會帶來災難，須觀察葉丙成在教育部負責高教、國教、還是創新。

內閣 全教總 張廖萬堅 翻轉教育 葉丙成 賴清德

延伸閱讀

出任教育部政次 台大教授葉丙成晚間首發聲：打造更好的教育

葉丙成任教育部新政次 教團：應先認識國教階段教學現場狀況

將任教育部政務次長 張廖萬堅：將為台灣教育全力以赴

新內閣公布政務次長人選 張廖萬堅、林靜儀入列

相關新聞

新內閣政務次長名單公布 挨批敗選者聯盟

新內閣昨天公布政務次長名單，有十一位次長留任。新任次長中，包括台大教授葉丙成出任教育部次長；今年立委選舉失利的民進黨前立...

新聞眼／學界業界政次 能否面對國會挑戰？

賴政府內閣政務次長人事案由前立委、學界、業界組成，看似符合「跨黨派、跨領域」條件，但在國會三黨不過半現狀下，未來四年政治...

政務次長名單…綠讚敢嘗試 藍批不顧專業

新內閣昨公布政務次長名單，民進黨立委吳思瑤認為相當亮眼，其中馬士元、董建宏、葉丙成等人屬於中生代學者，但非純研究導向，而...

內政部政次／為社宅批柯文哲 花敬群未留任

新內閣昨公布政務次長名單，號稱「天下第一大部」的內政部兩位政務次長花敬群、吳容輝都沒留任，格外引人關注；兩位新任次長屬中...

農業部政次／施正鋒：人選喬不定 才選聽話的人

農業部政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。有學者認為是要平衡農糧與漁業的發展，但也有人認為是選了「...

衛福部政次／林靜儀：延續「任務必勝」

前立法委員林靜儀接任衛福部政務次長，她在臉書發文表示，「接下來會在另個位置上為國家服務，我十分感激；也將與內閣團隊一起努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。