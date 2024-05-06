內閣人事陸續曝光 15部會27政務副首長出列

內閣人事陸續曝光，準總統賴清德、準閣揆卓榮泰昨（5）日一口氣公布15個部會、共27位政務次長、政務副主委人事，其中有11位留任，包含經濟部政次陳正祺、財政部政次阮清華、李慶華等。

值得留意的是，財經部會中，分別還有一位經濟部政次、一位國發會政務副主委正在徵詢中，人選尚未公布。

卓準內閣自4月10日起已陸續公布六波新閣人事，昨日公布各部會副手人選，卓榮泰表示，新閣成員跨黨派、跨領域，搭配各界具高度專業人才，期待未來團結合作，打造更加科技創新、公益永續的台灣。

新內閣政務次長、副主委名單

財經部會方面，經濟部政次陳正祺留任，卓內閣將持續借重他對國際貿易相關法規專業，協調國際談判與經貿業務；另一位政次人選尚未曝光，現任政次曾文生的動向備受關注。

財政部政次阮清華、李慶華也都留任，將繼續協助財長莊翠雲。阮、李兩人皆在財政部服務多年，行政歷練完整，分別督導公股、賦稅業務，深獲高層信任，也與國產體系出身的莊翠雲互補，有助推動財政部業務。

金管會政務副主委則由台北大學法律系教授陳彥良出任，他具備證券交易法、銀行法、公司法、企業併購法、金融法等專業，對於永續金融、金融國際化等均頗有研究。

國發會政務副主委由台大生物產業傳播暨發展學系教授彭立沛出任，未來將借重其社區營造與區域規劃、區域發展之專業；另一位副主委則仍在徵詢中。

環境部則因去年8月改制後，許多事務仍在銜接與改制狀態，外界關注的碳費費率也在討論中，為穩定政務，現任政次葉俊宏、施文真都將留任。

勞動部兩名現任政次王安邦、許傳盛也都留任，希望藉其豐富行政資歷，輔助新勞長何佩珊迅速接軌業務；內政部政次將由災防專家、銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元、中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授董建宏出任。

數位部政次由現任政次闕河鳴留任，並由艾爾科技執行長林宜敬出任另一名政次；國科會政務副主委由台大D-School院長陳炳宇、國家實驗研究院院長林法正出任。

衛福部政次由前立委林靜儀、現任公務人員保障暨培訓委員會政務副主委呂建德出任；交通部政次除了留任的陳彥伯，也延攬前鐵道局長伍勝園出任另一名政次。

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