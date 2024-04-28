傳劉柏立被推翻 NCC主委人選2大條件：私下鑽人脈、表面沒黨派

報載已經內定的國家通訊傳播委員會（NCC）主委人選劉柏立，竟遭到民進黨黨內推翻，而且理由越來越多，似乎是先射箭才畫靶。

針對NCC主委人選，最早的報導是說內定翁柏宗，但是在同一天多家媒體就說是內定劉柏立。劉柏立的消息一出，立刻就有媒體報導劉柏立曾經在馬英九執政時期的藍營智庫當過研究員。

其實劉柏立擔任是國家政策研究基金會的特約研究員，所謂特約，就是偶爾約稿，根本稱不上是員工。放這種消息，當然就是要推翻劉柏立。

行政院方面當初考量劉柏立，主要就是因他的專長是產業研究，色彩不鮮明。這樣的背景，跟一直想要安排自己人擔任主委的媒介大亨力推的人選很像，就是電信專長、與媒體幾乎沒有交集。

劉柏立據傳已經被民進黨否決，從這個脈絡來看，顯然在這個時刻可以被推薦擔任NCC主委，必須要符合兩大條件：一、私下鑽人脈；二、表面沒黨派。至於背後的人脈，還不是普通人脈，而是跟媒介大亨有關係的人脈，這樣才能夠落實媒介大亨的意志。

坦白說，很多表面沒黨派的人，其實只是不表現出來而已，有的人表面說無黨無派，其實心裡卻是權力派，這樣更方便隨時西瓜靠大邊。

這種人選難找嗎？媒介大亨的口袋裡應該已經有好幾位。

聚傳媒

商品推薦