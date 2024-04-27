NCC主委提名大轉折 業界指媒體大亨介入翻盤

國家通訊傳播委員會（NCC）2024年逢委員換屆卸任，主委、副主委等共四位委員須重新提名。然而，主委提名人選峰迴路轉，本周更傳出「雙包」的奇特現象。23日先傳副主委翁柏宗獲提名，隨後被媒體「獨家」揭露主委內定為台灣經濟研究院第四所所長劉柏立，26日上午再出現轉折，副主委翁柏宗再傳可望獲提名續任、擔任下屆NCC主委，原本的劉柏立被以「黨政軍條款特定立場」被拉下馬。關於人選的快速更換，業界與學界皆指向「媒體大亨介入」，讓提名整個翻盤。

目前據了解，除了翁柏宗可能將成內定提名委員以及主委人選，民進黨其他三位委員提名人，包括內定台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏（擔任副主委）、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，以及NCC平台事業管理處長詹懿廉。至今翁柏宗對是否接到徵詢擔任委員電話，仍表示無所悉。

知情人士指出，本屆委員提名一波三折，原因無他，現任NCC主委陳耀祥任內背負關掉中天新聞還公開挺華視的政治立場，又被指護航鏡電視，甚至被列為瀆職罪被告；現任副主委翁柏宗也傳出介入鏡電視案，翁柏宗為自證清白還申請迴避所有跟鏡電視相關案件審查。正副主委都有案在身，讓NCC變得「很黑」，本次提名幾乎是用盡全力才說服幾位學者擔任委員。

劉柏立被刷下來的理由，目前傳出是「對黨政軍條款有特定立場」，更受業界與學界同情，認為劉柏立「很冤」。因黨政軍條款推動至今證明窒礙難行，NCC更因執行黨政軍條款罰媒體，結果被媒體提出行政訴訟，連吃敗訴，敗訴次數多到連行政法院都認為法規有問題，從前任主委詹婷怡到現任主委陳耀祥都認同黨政軍條款應有適度的調整，現在說劉柏立支持黨政軍條款鬆綁的立場有問題，就是為了要拉他下來找理由，但劉柏立作為智庫學者，提出對政策的看法沒有問題。更有學者認為，從立法院出現與媒體相關的「海派」派系來看，應該是媒體退出黨政軍，而非黨政軍退出媒體。

翁柏宗與劉柏立「雙包」案，足證提名過程壓力很大。知情人士指出，劉柏立獲通傳界學者和業者推薦，但翁柏宗靠媒體大老力保，2023年底就傳出積極爭取連任，2024年立委選舉後，更到處拜會立委。直到近期還沒接獲通知，擔心未獲提名，透過特定人士透過媒體放消息探風向，眼看狀況有點不對，他還在24日NCC例行會議前，特地對大家強調自己無意續任，卸任即「解脫」。

不過，就在23日媒體互相「報派」主委後，連續幾天，學界與產業界幾乎都聽說媒體大亨出面找府院高層人士喬NCC主委的訊息，更在26日上午翻盤成功。因翻牌後狀況「太離譜」，提名小組成員之一的下任行政院高層當天怒而退出小組。據了解，雖然藍營立委對內定提名翁柏宗大為反彈，連前NCC委員、立委翁曉玲也直指翁柏宗爭議太大，不適合擔任主委，但市場已經盛傳在媒體大亨介入下，翁柏宗仍會被提名成為下任NCC主委。

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