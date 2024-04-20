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彭啟明任環境部長 內閣大黑馬

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政屈彥辰歐陽良盈／台北報導
準行政院長卓榮泰（左三）昨天公布第四波新內閣名單，環境部長由彭啟明（左起）出任、衛福部由邱泰源接掌、勞動部長由何佩珊出任、客委會主委古秀妃接任、原民會主委由曾智勇出任。記者余承翰／攝影
準行政院長卓榮泰（左三）昨天公布第四波新內閣名單，環境部長由彭啟明（左起）出任、衛福部由邱泰源接掌、勞動部長由何佩珊出任、客委會主委古秀妃接任、原民會主委由曾智勇出任。記者余承翰／攝影

第四波新內閣名單昨出爐，環境部長由「氣象達人」天氣風險公司總經理彭啟明出任，成為內閣大黑馬；勞動部長由歷經蔡政府四任內閣的「元老級副秘書長」何佩珊出任；衛福部由台大醫學院名譽教授、民進黨前立委邱泰源接掌，客委會主委由台南市客委會主委古秀妃接任，原民會主委是延攬原住民族發展中心主任曾智勇。

準總統賴清德表示，期許新內閣夥伴秉持誠實面對問題，務實提出方法，團結一起，與公民社會誠懇有效溝通。準閣揆卓榮泰期待五位新閣員，做任何決策都必須有公義永續精神。不過，在野黨立委砲聲隆隆，批評賴政府「自己人組閣」概念貫穿全場。

卓榮泰昨宣布第四波內閣人事，他說，接任環境部長的彭啟明是大氣物理學博士，也是氣象達人，擅長將專業知識傳達給大眾，並透過正確風險認知，提升防災能力，台灣要達到淨零轉型目標，要符合世界潮流，也要帶動國內企業提升應變能力，也為進入國際市場買一張門票，建立本土綠色金融環境，落實綠色成長戰略。

卓榮泰指出，衛福部由邱泰源接掌，邱非常熟悉國會生態，更長期為醫界朋友爭取福利，受到高度肯定，衛福部要繼續推動長照三．○、健康台灣等政策，並要在食安議題上，繼續扮演重要功能。

勞動部長為何佩珊，卓榮泰表示，何佩珊從年輕就為勞工爭取很多權利，大學曾為高雄女工爭權利，還因此被判刑，在行政院副秘書長任內，參與諸多勞工相關政策推動，未來一定能和勞工朋友一起，成為勞工權利守護者。

卓榮泰指出，客委會準主委古秀妃非常嫻熟地方事務、中央行政，長期與民團溝通，支持客家權利、文化保存，未來要讓客家文化走向全世界，連結海內外；他也期許原民會準主委曾智勇配合新南向政策，將原住民文化和世界接軌，讓世界看見台灣。

藍批自己人組閣、南流優先

新內閣有亮點也有爭議，國民黨立委李彥秀批評，客委會、原民會仍然是「新潮流（南流）」優先、自己人組閣；民眾黨立委黃國昌批評賴政府小圈子用人，從目前看到的人事任命，都是利益、派系分配，他也質疑何佩珊有何資格當勞動部長？

國民黨立委洪孟楷說，何佩珊過去常為了貫徹黨意跟立委吵架，這項人事讓他突然懷念現任勞動部長許銘春，許至少身段柔軟，願跟立法院溝通。

陸續公布的內閣名單，被批評女性比率過低，卓榮泰昨宣布何佩珊、古秀妃兩位女性閣員。他說，「至少今天在趕進度」，徵詢過程非常謹慎，適才適用，未來會持續努力朝預設目標前進。

何佩珊 內閣 卓榮泰 古秀妃 彭啟明 賴清德

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