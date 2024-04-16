財經內閣就位 吳東亮籲內閣首長520前先跟產業界溝通

工商協進會16日表示，總統當選人賴清德將於5月20日就任，由卓榮泰擔任閣揆，組成「行動創新」內閣，工商界最關切的財經首長也已於16日公布。工商協進會理事長吳東亮表示，經濟求堅韌、金融求發展、科技求創新、勞資求和諧、兩岸求穩定，是工商界對於新政府的期許，建議內閣首長上任後，520前可多跟業界溝通，以積極作為展現行動創新內閣的新氣象。

工商協進會表示，總統當選人賴清德先生即將於5月20日就任，由卓榮泰擔任閣揆，組成「行動創新」內閣，候任閣揆卓榮泰先生政治資歷完整，溝通、協調能力備受肯定；鄭麗君副院長長期耕耘青年、文化等社會議題，工商界樂見更多女性入閣，持續推進性別平權；龔明鑫秘書長嫻熟國家發展政策，有助於確保政府施政的連貫性與穩定性。

工商界最關切的財經首長也於16日公布，新任國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝，熟稔產業實務，盼能為政府經貿政策注入新思維，續造產業新動能。金管會主委將由政大商學院副院長彭金隆出任，希望政府可以從金融發展的角度推動金融制度改革，以厚植金融業的競爭力，扶持百業發展。

吳東亮表示，經濟求堅韌、金融求發展、科技求創新、勞資求和諧、兩岸求穩定，是工商界對於新政府的期許。當前台灣受惠於地緣政治與供應鏈關鍵地位，國際能見度大增，應當掌握產業發展趨勢，積極優化國內投資營運環境、拓展國際經貿合作平台，方能鞏固我國在全球的戰略價值地位。

吳東亮表示，內閣首長上任後，將立即面對國內外政經情勢的挑戰，建議520前可多跟業界溝通，以積極作為展現行動創新內閣的新氣象。