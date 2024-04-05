中橫公路西端搶通挺進天祥 受困民眾可從台中撤離
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花蓮強震造成台8線中橫公路中斷，公路局從台中、花蓮兩端同時搶修，今天下午3時，西端已從大禹嶺挺進天祥，受困西寶、天祥地區民眾，可往西從台中撤離。
中橫公路橫跨台中、南投、花蓮3縣市，3日花蓮強震造成沿線多處坍方落石，天祥、西寶地區仍有600多人受困，包含西寶國小60名師生。
公路局東區養護工程分局分別從東、西端同時搶通，其中，西端以台8線110公里處大禹嶺至167公里處天祥已搶通，受困西寶地區及天祥地區的民眾可沿著公路往西邊下撤。
公路局東分局指出，東端部分今天下午3時已搶通到173.5公里處九曲洞東口，東、西端搶災機具持續往合流方向挺進，預估7日搶通單線，10日前全線通車。
公路局東分局指出，因持續有餘震發生，搶通初期僅開放沿線居民、新聞記者、搶救災車輛機械及受困遊客通行，夜間視情況開放通行。
花蓮縣消防局救災救護第一大隊長吳佳奇下午接受媒體聯訪指出，受困天祥地區600多名遊客，今天白天經空勤直升機7架次，載運82人下山，包括本國60人、外籍人士22人。
吳佳奇說，受困晶英酒店民眾都已完成身分登記，下午中橫公路西端搶通後，已有部分民眾自行駕車下山，其餘無法自行下山的民眾，也協調晶英酒店安排車輛。
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