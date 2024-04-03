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通勤遇大地震！北捷文湖線車廂變大怒神 上班族猛晃險抓不住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女性上班族因車廂過於搖晃，讓她險些抓不住，立即蹲低穩住身體。擷自X平台
一名女性上班族因車廂過於搖晃，讓她險些抓不住，立即蹲低穩住身體。擷自X平台

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今（3)日上午7點58分花蓮發生規模7.2地震，全台有感，且餘震不斷。因地震主震發生時間，不少人還在上班上學的通勤路上，有網友在X平台瘋傳一則在北捷文湖線上，地震當時的情景。影片中所有乘客跟隨車廂搖晃，時而發出驚慌的叫聲，文湖線的車廂在地震中似乎秒變「大怒神」，一名女性上班族原本兩手抓緊欄杆站立，但因為車廂愈來愈搖晃，讓她試圖蹲低穩住身體。

該則文湖線遇地震的影片中，車廂與車軌不時發出碰撞、磨擦的聲音，聽起來相當膽戰心驚，車廂中無論站立或正坐著的乘客，都將手緊緊握住欄杆，但一會兒因為車廂搖晃得太過厲害，讓一名原本站立的女性上班族險些摔倒，立即蹲低穩住身體。

除了偶爾一名女性乘客發出的叫聲之外，車上所有人似乎都處在一種緊張的氛圍中，以致車廂內瀰漫著一股試圖保持冷靜的氣氛。

0403花蓮大地震 上班族 北捷 文湖線

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