花蓮強震後逢農村水保月 全台38場防災宣導啟動
花蓮強震後，農村水保署4月底發布山區新生崩塌1391處。5月到來，今天宣布農村水保月啟動，擴大在全台舉辦38場活動強化防災意識；此外，考量有餘震，呼籲非必要別入山。
4月3日花蓮強震，農業部農村發展及水土保持署4月底發布山區新生崩塌1391處，面積達943.76公頃，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐對交通造成威脅。
逢5月進入汛期，農村水保署舉辦「農村水保月正式啟動」記者會，農業部次長陳添壽說，全台共將舉辦38場宣導活動，強化防災意識。
農村水保署長李鎮洋指出，強震後土質鬆動，又進入梅雨季、颱風季，氣候變遷降下豪雨也可能引發土石流2次災害，呼籲民眾非必要不要進入山區活動。
他說，農委會去年8月改制為農業部後，水土保持局也改為農村發展及水土保持署，活動更名為「農村水保月」，宣導對象包含了農村，幾乎全國國土都納入，工作增加、服務對象更多，這次活動主題為「韌性農村．永續水保」，呼籲民眾積極參與活動，強化防災知識。
花蓮強震後，媒體報導專家評估1年內仍會有地震，近來地震也持續發生，媒體關注山坡地水土保持預算會否增加。李鎮洋說，如果因為災害發生，政府有「以緩濟急」機制，預算就沒有上限，會將本來做其他工作的預算，移來做防災、復建的工作使用。
他並說，強震後已推動一系列作為，包含受影響最大6個鄉鎮調降了土石流潛勢防災基準，也通知相關鄉鎮公所、地方政府、鐵公路單位，辦理區域聯防機制，強化保全對象（包含新增潛勢風險社區）的自主防災演練、組織自主防災專員，期待所有區域居民注意安全，政府發布警訊時要遵從引導避難，讓風險降到最低。
38場活動將在北中南東啟動，包含「島嶼關鍵字-水保防災起步走巡迴展」、「土地公來保庇水保食農gogogo」、「水保同樂會攜手Go山林」、「茶山水土保持之旅，探索茶園之美」、「水保食農號．啟航台南400年」、「百變水保 大地更好」及「2024水保夏日嘉年華-愛山．樂水．濃好音樂會」等。
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