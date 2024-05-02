建物傾倒…花蓮藍天麗池今拆 蘇澳損鄰技勘

花蓮23日餘震被震倒的富凱飯店經過8天拆除，昨天夷平進入收尾階段，藍天麗池飯店持續墊土，今天開拆；宜蘭蘇澳新建物「比薩斜塔損鄰案」昨技勘，初判無公安問題，建商爭取復工，縣府要求一、二期建商補齊安全評估報告，縣府同意才能復工。

0403、0423接連地震過後，花蓮有15棟建物必須拆除。縣府已拆10棟，富凱、藍天麗池、統帥大樓及北濱街2號正拆除，吉安麥當勞本周進場進行保護工程，再評估拆除時程。

位於中山路鬧區的富凱飯店23日凌晨被震倒，隔天晚上開拆。縣府行政暨研考處新聞科長李冠霆昨說，10層樓的富凱昨已被夷平，剩下扭曲鋼筋、廢土，正在最後清理，預估5日前恢復周邊道路通行。

鄰近中正路要道的藍天麗池原定昨拆除，但墊土需達6公尺，長臂怪手「魯夫號」的大鋼剪才能到最高樓開拆，前置作業持續進行中，今早將開拆。統帥大樓拆除順利，北濱街2號預估5日拆完，6、7日刨鋪柏油路面，8日恢復通行。

蘇澳鎮蘇南路「晉讚賈天下」建案，一期大樓去年10月落成，鄰棟二期建案開工後，一期建物竟開始傾斜，建設處表示，初步判斷建物目前沒有公安危險和立即性疑慮，住戶無須搬遷，但確實傾斜，將請台灣省土木技師公會、新北土木技師公會等鑑定受損，再決定修復與賠償。

住戶提出由建商安裝自動監測，並定時人工監測，修復完成再追蹤半年等要求，建商允諾。二期建商表示，鑑定、修復都照流程在走，絕非無良建商，既然初步確認無安全疑慮，希望復工；一期住戶不滿指出，受損沒修復、也不能保證安全，憑什麼復工？

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