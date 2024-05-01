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中橫東段暫停開放 台7甲線米摩登段交管

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰／宜花報導
台8線中橫公路流芳橋路段對岸山壁落石持續擴大，暫停開放通行，還要觀察邊坡狀況，才能確定5月1日下午4時是否開放通行。圖／公路局提供
台8線中橫公路流芳橋路段對岸山壁落石持續擴大，暫停開放通行，還要觀察邊坡狀況，才能確定5月1日下午4時是否開放通行。圖／公路局提供

台8線中橫公路174.1公里流芳橋路段，因對岸山壁持續落石及岩屑崩滑，中橫東段的天祥至太魯閣路段暫停開放，公路局視邊坡狀況，看能否在今天傍晚4時放行；至於中橫宜蘭支線米摩登路段日前邊坡坍塌，由於邊坡仍不穩定，5月31日以前每天上午9時到下午5時交通管制，每小時放行10分鐘，假日不管制。

中橫公路東段在3日地震搶通後，採三時段開放。公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，3日強震後又發生餘震，影響到流芳橋路段，搶修團隊監控發現，流芳橋西端對岸山壁的高處稜線，持續落石及岩屑崩滑，飛石噴飛至道路，崩滑有擴大趨勢，天祥至太魯閣段暫停開放，今天視狀況決定是否能開放。

此外，大禹嶺至天祥路段，117.4公里處的關原段正進行災害復建工程，工程實施交通管制，區間由114.6k（合歡派出所）至120.6k（金馬隧道東口），不分平假日，每天上午8時至下午5時採整點放行。

宜蘭台7甲線36.8公里、中橫宜蘭支線米摩登路段，27日凌晨因地震及豪雨，邊坡坍塌，造成80公尺路段受阻，公路局東區養護工程分局連日搶修，28日下午3時許搶通，然因鋒面北移持續陣雨，該路段邊坡不穩定，採預警性封路。

為穩定邊坡，工程單位宣布實施邊坡刷坡作業持續到5月31日，從每天上午9時到下午5時。施工期間台7甲線36.6公里到36.8公里200公尺路段交通管制，整點放行10分鐘，假日停止施工不管制，用路人非必要勿進入。

0403花蓮大地震 中橫公路 交通管制 地震 太魯閣 花蓮強震

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