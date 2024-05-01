2樓以下鋼筋裸露變形 花蓮「馥邑京華」盼強制拆除
花蓮「馥邑京華」大樓震後列紅單，住戶反映餘震後2樓以下鋼筋裸露變形，可能倒塌危及公安，卻未列入強制拆除，若自拆經費高達8000萬元，質疑縣府消極處理，縣府表示，住戶可請專業技師評估，若確有危險，縣府會考慮搶險。此外，觀光署與國土管理署推出花蓮地震受災戶安置旅宿措施，租金以每月雙人房3.2萬元及每月四人房4.4萬元採計，由賑災基金支應。
「馥邑京華」位於花蓮市中和街，管委會監委黃展宏說，3日震後大樓初評列紅單，土木技師建議弱層補強，23日規模逾6的餘震後受損更嚴重，2樓以下鋼筋變形，有傾斜下沉危險，向縣府申請複評和緊急支撐，被回覆「紅單戶不能複評」。
附近住戶擔憂「馥邑京華」被震倒將危及鄰房，組成自救會要求盡快拆除。黃展宏說，結構技師來看都說不可能補強，住戶於4月28日召開區分所有權人大會，出席123戶全數同意拆除重建，「是沒有選擇的選擇」。
縣府未將「馥邑京華」列入強制拆除名單，住戶必須自行負擔拆除經費初估高達8000萬元。住戶不滿，藍天麗池飯店23日後列入強制拆除，「馥邑京華」周邊都是住宅區，難道沒有公共危險？為何不能比照辦理？
縣府建設處長鄧子榆表示，紅黃單是經目視判斷建物有無緊急危險，作為疏散民眾的依據，並非作為房屋或結構的鑑定。藍天麗池由業者請專業技師評估並做緊急支撐仍變形，可能會朝市區要道倒下，才決定強制拆除；「馥邑京華」也可請技師評估，若危及公安，會考慮搶險。
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