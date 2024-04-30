花蓮強震新增崩塌1391處 降雨易生土石流2次災害
農業部今天表示，花蓮強震山區新生崩塌1391處，面積達943.76公頃，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐對交通造成威脅；降雨易引發土石流2次災害。
農業部農村發展及水土保持署發布4月3日花蓮地震引發的山區新生崩塌情況，根據衛星影像及航照分析判釋成果如上所述；資料除已提供中央防災相關單位、鐵公路單位及地方政府參考，以便採取應對措施外，同時開放民眾至農村水保署的BigGIS巨量空間資訊系統查閱。
農村水保署署長李鎮洋強調，參考1999年九二一地震後的經驗，地震後的山區土石鬆動，若遇降雨則極易引發土石流等二次災害；提醒民眾5月1日起台灣進入防汛期，應密切關注天氣預報、土石流及大規模崩塌防災資訊網，特別是颱風豪雨期間，非必要應避免進入山區活動。
農村水保署說明，地震後花蓮山區雲遮嚴重，單一衛星無法拍攝到完整災區範圍，除購買或使用國際商業與開源衛星外，也經由中央災害應變中心空間情報任務小組提供協助，持續蒐集各式航遙測影像。
最終以4月3日至17日間的多元衛星，包括Sentinel-2、Planet、SPOT、Pleiades及福衛5號，以及農業部林業及自然保育署的災後緊急航空照片，針對震度5強（含）以上的地區進行全面且詳細的新生崩塌地判釋。
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