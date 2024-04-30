快訊

遭周刊爆男友是200公分經紀人？李多慧罕見用中文回應「感到非常疲憊」

神學士掌權後...赴阿富汗旅遊暴增十倍 「這國」遊客占最大宗

屏東榮總傳醫療暴力！7旬翁闖門診揍醫師 勸架護理師動胎氣

花蓮強震新增崩塌1391處 降雨易生土石流2次災害

中央社／ 台北30日電
中橫公路176.5k處，斷裂的流芳橋舊橋（圖左）與新橋（圖右）。圖／聯合報系資料照片
中橫公路176.5k處，斷裂的流芳橋舊橋（圖左）與新橋（圖右）。圖／聯合報系資料照片

農業部今天表示，花蓮強震山區新生崩塌1391處，面積達943.76公頃，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外62處鄰近鐵公路，恐對交通造成威脅；降雨易引發土石流2次災害。

農業部農村發展及水土保持署發布4月3日花蓮地震引發的山區新生崩塌情況，根據衛星影像及航照分析判釋成果如上所述；資料除已提供中央防災相關單位、鐵公路單位及地方政府參考，以便採取應對措施外，同時開放民眾至農村水保署的BigGIS巨量空間資訊系統查閱。

農村水保署署長李鎮洋強調，參考1999年九二一地震後的經驗，地震後的山區土石鬆動，若遇降雨則極易引發土石流等二次災害；提醒民眾5月1日起台灣進入防汛期，應密切關注天氣預報、土石流及大規模崩塌防災資訊網，特別是颱風豪雨期間，非必要應避免進入山區活動。

農村水保署說明，地震後花蓮山區雲遮嚴重，單一衛星無法拍攝到完整災區範圍，除購買或使用國際商業與開源衛星外，也經由中央災害應變中心空間情報任務小組提供協助，持續蒐集各式航遙測影像。

最終以4月3日至17日間的多元衛星，包括Sentinel-2、Planet、SPOT、Pleiades及福衛5號，以及農業部林業及自然保育署的災後緊急航空照片，針對震度5強（含）以上的地區進行全面且詳細的新生崩塌地判釋。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮地震受災戶安置措施出爐 3個月內125家旅館免費住

昨晚台中規模3.8地震 氣象署：台灣本來就是地震好發區域

花蓮餘震不斷…國小低年級生未配防災頭套 縣府：已採購

為花蓮人祈福 太平洋左岸的音樂祝禱 5月5日免費參加

相關新聞

花蓮強震新增崩塌1391處 降雨易生土石流2次災害

農業部今天表示，花蓮強震山區新生崩塌1391處，面積達943.76公頃，444處位於24條土石流潛勢溪流集水區內，另外6...

花蓮「馥邑京華」鋼筋裸露變形 住戶爭取列入強制拆除

花蓮「馥邑京華」大樓震後列紅單，住戶反映23日餘震過後2樓以下鋼筋嚴重裸露變形，可能倒塌危及公共安全，卻未列入強制拆除，...

花蓮地震受災戶安置措施出爐 3個月內125家旅館免費住

「0403花蓮地震」導致當地不少建物毀損，交通部觀光署與內政部國土管理署合作，於「0403 震災受災戶住宅補貼方案」內規...

影／飛石噴飛！中橫流芳橋路段落石擴大 最快明天傍晚開放通行

台8線中橫公路174.1公里流芳橋路段，對岸山壁今天上午持續發生落石及岩屑崩滑，災害持續擴大，公路局決定，中橫東段的天祥...

遭批延誤核定災區釀新北災民無震災補助 消防署回應了

0403花蓮大地震釀成新北市許多建物受損，新北市工務局長祝惠美表示，新北市府4月10日行文內政部爭取將新北市劃定為災區，...

花蓮大地震災民 免繳國保保費6個月共7116元

0403花蓮大地震受災民眾將免繳國民年金保費6個月。衛福部今天表示，依「災害防救法」、「災區受災國民年金保險被保險人保險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。