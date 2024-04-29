花蓮403地震餘震 鄭明典：離主震時間越久數量越少
據氣象署統計，花蓮403地震至今餘震數達1332次。前氣象局長鄭明典今天說，從地震活動時間序列及空間遷移資訊觀察，餘震衰減特性主要為離主震時間越久，規模越小，數量越少。
據中央氣象署地震測報中心統計，截至今天上午10時6分止，花蓮403規模7.2地震已有1332次餘震，其中規模5至6共64次，規模6以上共5次。
據統計，403地震後餘震數逐漸下降至每日約個位數，但在22日當天突然密集發生88次餘震，而23日則發生規模6.3及6.0的餘震、23日當天總餘震數達194次，接著至今又呈現逐漸緩和的趨勢。
鄭明典今天在臉書表示，根據地震中心提供4月花蓮地震活動的時間序列及空間遷移資訊，主要為逆斷層（Thrust Fault）震源機制（Focal Mechanism），主餘震地震序列在時間和空間上有明顯關聯。
鄭明典表示，餘震衰減特性主要為離主震時間越久，規模越小，數量越少。
地震測報中心日前表示，花蓮地區是板塊擠壓碰撞的強烈地區，403地震後導致當地構造不穩定，因此會有應力調整現象，餘震有時候會偏北，有時候會偏南。
地震測報中心主任吳健富日前提到，若從921地震的經驗來看，餘震至少要3到6個月才會平緩，因此研判403地震的餘震還要持續3個月。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」
▪花蓮強震整理包／釀18死 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪花蓮餘震突變多又變大 專家坦言：有點不尋常
▪大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言