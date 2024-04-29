廣角鏡／賴清德祈求 地龍別再翻身

副總統賴清德（中）昨出席台北松山慈惠堂「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，內政部長林右昌（右）等人陪同。賴清德致詞時祈求台灣國泰民安、風調雨順。他說，台灣在○四○三地震後餘震不斷，希望宗教界俗稱「地龍翻身」的地震可以結束，也祈求地方四時無災、八節有慶。

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