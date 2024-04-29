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1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

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廣角鏡／賴清德祈求 地龍別再翻身

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
圖／台北市攝影記者聯誼會提供
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副總統賴清德（中）昨出席台北松山慈惠堂「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，內政部長林右昌（右）等人陪同。賴清德致詞時祈求台灣國泰民安、風調雨順。他說，台灣在○四○三地震後餘震不斷，希望宗教界俗稱「地龍翻身」的地震可以結束，也祈求地方四時無災、八節有慶。

0403花蓮大地震 林右昌 花蓮強震 賴清德

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