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0403花蓮大地震首傳死亡案例 得卡倫步道1人被落石砸死

相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

7.2強震！台鐵軌道驚見巨大落石 網讚：這次有預警

0403花蓮大地震交通最新資訊！高鐵、台鐵、捷運、公路異動一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
0403大地震中央氣象署地震通報，花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震。台北捷運立即宣布暫停營運40至60分鐘，許多趕著上班的民眾在捷運站外等待。記者曾學仁／攝影
0403大地震中央氣象署地震通報，花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震。台北捷運立即宣布暫停營運40至60分鐘，許多趕著上班的民眾在捷運站外等待。記者曾學仁／攝影

花蓮今天上午7時58分發生7.2規模地震，餘震不斷，全台多處傳出災情。「聯合新聞網」替大家整理了各地的交通資訊，供民眾參考。


北捷

台北捷運7時58分一度停駛1小時，影響通勤族，北捷10時發布通知，全路線恢復營運、低速行駛，但班距仍在調整中。

桃園機場捷運

於09:15完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常後，陸續恢復營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計此次地震共影響25列車，會因餘震減速。

圖為機捷車站過去非地震時畫面。記者鄭國樑／攝影
圖為機捷車站過去非地震時畫面。記者鄭國樑／攝影

台中捷運

中捷公司已完成巡檢，確認站體皆正常，未造成旅客受困受傷，目前正常運轉中，班距為9分鐘。

高雄捷運

高雄捷運及輕軌全線暫停營運。經巡檢後，輕軌8時21分恢復正常行駛。高雄捷運橘線8時26分恢復營運，捷運紅線8時34分恢復營運。

高雄捷運。示意非這次強震圖。本報資料照片
高雄捷運。示意非這次強震圖。本報資料照片

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台灣高鐵為因應花蓮地震影響正常營運，將調整營運模式，自即刻起全線降級運轉，另規畫8班全車自由座列車，分別於9:00、9:30、10:00、10:30自南港站及左營站，各發出一班全車自由座列車(第六節商務車廂除外)，以疏運旅客。

台灣高鐵，非事件當下。聯合報系資料照/記者劉學聖攝影
台灣高鐵，非事件當下。聯合報系資料照/記者劉學聖攝影

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宜蘭礁溪到花蓮鳳林間，暫停行駛。

北迴線（ K51+373）東線和仁-崇德、（K36+900）漢本-和平雙線有落石，全線暫時停駛辦理路線巡查及損害統計中。

另外，為維護旅客權益4月3日起持當日(4/3)乘車票未使用者，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

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台鐵示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片


▪️桃市台7線44+700公里巴陵等路段發生山崩、巨石掉落路面，復興區長蘇佐璽證實台7 線巴陵段落石、崩塌，公路局復興工務段表示，目前台7線的12.9K、44.7K及46.4K分別出現落石、坍方，已緊急派員處理中，目前採取單線雙向通車。

▪️蘇花路廊多處落石坍方，砸毀自小客車及民眾，舊蘇花公路澳花隧道北口100公尺處，有落石砸傷徒步民眾、腿部骨折，崇德隧道口有大石塊掉落，隧道內尚無安全問題，另外，蘇花改觀音橋的橋縫脱離，災情陸續回報中。蘇花路廊目前全線封閉「只出不進」，修復時間未定。

蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供

▪️仁愛台14甲線23.5K落石，埔里往合歡山雙向道路中斷，埔霧公路沿線也有零星落石，均交管搶通中。

仁愛台14甲線23.5K落石，埔里往合歡山雙向道路中斷，埔霧公路沿線也有零星落石，均交管搶通中。圖／民眾提供
仁愛台14甲線23.5K落石，埔里往合歡山雙向道路中斷，埔霧公路沿線也有零星落石，均交管搶通中。圖／民眾提供

今天上午地震後，草屯九九峰疑大量土石滑落，瞬間煙霧瀰漫。圖／民眾提供
今天上午地震後，草屯九九峰疑大量土石滑落，瞬間煙霧瀰漫。圖／民眾提供

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0403花蓮大地震 北捷 台鐵 機捷 花蓮強震 蘇花公路 高鐵

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