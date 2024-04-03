0403花蓮大地震！台鐵軌道驚見巨大落石 網讚：這次有預警到

今（3）日上午7時58分，台灣發生芮氏規模7.2地震，隨後餘震不斷，各地傳出災情，大眾運輸工具也多受影響，大台北地區捷運、台鐵都一度停駛，蘇花路廊目前全線封閉、只出不進。

臉書粉專「湯瑪士的日常」發文，貼出一張鐵軌上有巨大落石的影像，提醒民眾注意安全，如有需要搭乘台鐵請務必小心，多加留意台鐵官方訊息。

粉專指出，影像中落石位置應位在「和仁-崇德間清水隧道附近」。根據台鐵官網最新公告，目除北迴線（K51+373）東線和仁-崇德、（K36+900）漢本-和平雙線因為有落石，全線暫時停駛辦理路線巡查及損害統計中。

貼文下，網友對於台鐵這次的危機處理也給予讚賞，「很棒～這次有預警到！拍手！！台鐵加油！！」；此外，影像中所標示的「rock0.78」，經網友解釋，意思是指經AI判讀後有78%是石頭。