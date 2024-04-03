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相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

7.2強震！台鐵軌道驚見巨大落石 網讚：這次有預警

0403花蓮大地震！台鐵軌道驚見巨大落石 網讚：這次有預警到

聯合新聞網／ 綜合報導
今日上午7時58分，台灣發生規模7.2地震，鐵軌上出現巨大落石。圖／擷自臉書粉專「湯瑪士的日常」
今日上午7時58分，台灣發生規模7.2地震，鐵軌上出現巨大落石。圖／擷自臉書粉專「湯瑪士的日常

今（3）日上午7時58分，台灣發生芮氏規模7.2地震，隨後餘震不斷，各地傳出災情，大眾運輸工具也多受影響，大台北地區捷運、台鐵都一度停駛，蘇花路廊目前全線封閉、只出不進。

臉書粉專「湯瑪士的日常」發文，貼出一張鐵軌上有巨大落石的影像，提醒民眾注意安全，如有需要搭乘台鐵請務必小心，多加留意台鐵官方訊息

粉專指出，影像中落石位置應位在「和仁-崇德間清水隧道附近」。根據台鐵官網最新公告，目除北迴線（K51+373）東線和仁-崇德、（K36+900）漢本-和平雙線因為有落石，全線暫時停駛辦理路線巡查及損害統計中。

貼文下，網友對於台鐵這次的危機處理也給予讚賞，「很棒～這次有預警到！拍手！！台鐵加油！！」；此外，影像中所標示的「rock0.78」，經網友解釋，意思是指經AI判讀後有78%是石頭。

0403大地震中央氣象署地震通報，花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震。台北捷運立即宣布暫停營運40至60分鐘，台北捷運表示，除了文湖線還在巡軌以外，其他路線均已在慢慢恢復正常行駛。聯合報系資料照／記者曾學仁／攝影
0403大地震中央氣象署地震通報，花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震。台北捷運立即宣布暫停營運40至60分鐘，台北捷運表示，除了文湖線還在巡軌以外，其他路線均已在慢慢恢復正常行駛。聯合報系資料照／記者曾學仁／攝影
今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里。圖／氣象署提供
今天上午7點58分左右台灣發生有感規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里 ，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里。圖／氣象署提供

0403花蓮大地震

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