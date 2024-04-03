聽新聞
test
0:00 / 0:00
0403大地震 蘇花路廊落石砸中轎車、路人骨折！全線封閉「只出不進」
0403大地震，造成蘇花路廊多處落石坍方，砸毀自小客車及民眾，舊蘇花公路澳花隧道北口100公尺處，有落石砸傷徒步民眾、腿部骨折，崇德隧道口有大石塊掉落，隧道內尚無安全問題，另外，蘇花改觀音橋的橋縫脱離，災情陸續回報中。蘇花路廊目前全線封閉「只出不進」，修復時間未定
7時58分發生有感地震案，民眾報案蘇花公路台九丁線116公里處有落石砸毀自小客車，無人受傷，舊蘇花公路澳花隧道北口100公尺處，有落石砸傷徒步民眾、腿部骨折。
公路總局東工局表示，蘇花改多處坍方，舊的蘇花公路落石更多，部分橋梁伸縮可能走移，全線檢查之後才能對外開放，呼籲用路人目前「只出不進」。
此外，台14甲線18公里翠峰路段，零星落石掉落，單線雙向通行，台七甲線36公里處也有多處落石。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言