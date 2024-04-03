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0403大地震 蘇花路廊落石砸中轎車、路人骨折！全線封閉「只出不進」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供

0403大地震，造成蘇花路廊多處落石坍方，砸毀自小客車及民眾，舊蘇花公路澳花隧道北口100公尺處，有落石砸傷徒步民眾、腿部骨折，崇德隧道口有大石塊掉落，隧道內尚無安全問題，另外，蘇花改觀音橋的橋縫脱離，災情陸續回報中。蘇花路廊目前全線封閉「只出不進」，修復時間未定

7時58分發生有感地震案，民眾報案蘇花公路台九丁線116公里處有落石砸毀自小客車，無人受傷，舊蘇花公路澳花隧道北口100公尺處，有落石砸傷徒步民眾、腿部骨折。

公路總局東工局表示，蘇花改多處坍方，舊的蘇花公路落石更多，部分橋梁伸縮可能走移，全線檢查之後才能對外開放，呼籲用路人目前「只出不進」。

此外，台14甲線18公里翠峰路段，零星落石掉落，單線雙向通行，台七甲線36公里處也有多處落石。

蘇花改觀音橋橋縫脱離。圖／讀者提供
蘇花改觀音橋橋縫脱離。圖／讀者提供
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供
蘇花路廊大小落石不斷，有大石塊砸中轎車，民眾骨折，目前全線封閉「只出不進」，圖為崇德隧道口。圖／讀者提供
蘇花改觀音橋橋縫脱離。圖／讀者提供
蘇花改觀音橋橋縫脱離。圖／讀者提供

0403花蓮大地震

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