寶林中毒案沒外擴現象 王必勝：粿條最可能遭汙染、並無「特色炒醬」

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寶林茶室案持續，衛福部次長王必勝今天說，昨天新增通報案例未吃粿條，且症狀與其他個案不同，檢驗結果陰性，顯示這次事件仍集中在特定餐廳的特定時間，沒有外擴的現象。

衛生福利部傍晚公布，統計至下午5時30分，台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計通報共34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

王必勝傍晚在臉書（Facebook）更新寶林案訊息指出，昨天新增1例個案是在3月18日那天，吃了炒麵之後出現身體不適，檢驗結果顯示邦克列酸（原稱米酵菌酸）為陰性。

王必勝接受媒體電訪時解釋，這名個案的症狀是胸悶，與其他個案不同，而截至目前32名檢驗邦克列酸陽性的個案，其共同特性是在寶林A13店用餐，時間落在3月19日到24日之間，食用的是粄條或河粉。

他歸納起來，事件仍維持先前的判斷，是在特定餐廳的特定時間內發生的食物中毒，並未有外擴的現象，在那特定時空下的粿條，仍是最有可能遭毒素汙染的食材。

王必勝另外提到，有好心人士提醒注意店家所使用的「特色炒醬」，據查並未有所謂的「特色炒醬」這種東西；謝謝檢警的指導跟協助，也感謝假日出勤的食藥署、疾管署工作人員，還有為了細菌培養忙翻的食藥署實驗室同仁。