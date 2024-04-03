寶林廚師手上驗出米酵菌酸 鎖定粿條保存不當

寶林茶室遠百信義Ａ13店食物中毒案有新發展。衛生單位鎖定米酵菌酸肇禍後，昨天確認餐廳胡姓廚師的手上驗出米酵菌酸，檢警懷疑粿條未冷藏或保存不當引發，除將寶林負責人黎仿軒、王姓店長、胡姓及周姓廚師列為違反食品安全衛生管理法及過失致死罪嫌被告偵辦，上月卅日也到胡姓廚師住處採證，釐清細菌源頭。

檢警及衛生單位目前鎖定整起食安事件只發生在寶林茶室遠百信義Ａ13店，但因現場卅五樣食材均未檢出米酵菌酸，因此必須進一步調查細菌源頭。衛福部疾管署上月廿八日再度到餐廳進行環境採樣，結果最快今天出爐；疾管署卅日也到胡姓廚師住處採樣門把等十四個點，檢驗結果預計本月中旬出爐。

「寶林，你的責任跑不掉了。」台北市長蔣萬安表示，能夠串起寶林及被害人間的關聯，就是第一時間去餐廳採集的生物跡證。

他說，上月廿四日接獲新北市府通報疑似食物中毒案件後，衛生局立刻到寶林茶室現場稽查，採集菜刀、水果刀、砧板及廚師手部生物跡證，委請台大法醫所檢驗，確認廚師手部有米酵菌酸反應，書面紙本報告已送檢察官，希望盡快採取各項偵辦作為。

北市衛生局長陳彥元進一步指出，手部樣本驗出毒素是很直接的證據，由於疫調發現被害個案的共同性是吃過粿條，稽查也發現粿條放在室溫下的食物保存不完整，粿條出問題引發這次食安事件的可能性最高。

檢警調查，寶林茶室向新北市大粄城食品公司買粿條，約二、三天由大粄城人員駕駛小貨車送貨一次。由於其他向大粄城進貨的餐飲店及寶林其他分店未傳食物中毒事件，檢警因此鎖定食材保存問題調查，經比對被告說詞及監視器影像，懷疑粿條未冷藏，因長時間在室溫下產生米酵菌酸。

據悉，黎仿軒等人對此並未全盤否認。

衛福部次長王必勝表示，食藥署本月一日收到台北市於上月廿四日採樣的四件拭子檢體進行米酵菌酸檢驗，結果與台大法醫所的檢驗相符，僅廚師手部檢體陽性，其他三件陰性。

王必勝說，現在的重點已不是米酵菌酸，而是為什麼會出現？產生米酵菌酸要有三大要素，第一是要找出唐菖蒲伯克氏菌，二是如今高度懷疑的粿條、椰子、澱粉等介質，最後是有沒有適當的「環境」；做飯跟廚師有很大的關聯，因此有些假設，並到廚師家採檢，以了解該細菌是否已經存在在自然環境，還是只是偶然被帶進來。

「過去最擔心的是如何把事件與營業場所連結。」北市法務局長連堂凱說，責任險的前提一定要先確定責任，如今已可把寶林茶室在遠百信義Ａ13店受害者身上病菌連結在一起，後續聯繫保險公司討論理賠，下一步先就醫療費討論，讓家屬在費用負擔上先得到保障。