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寶林增1例 米酵菌酸22人驗陽

聯合報／ 記者李青縈洪子凱沈能元／台北報導
台北遠東百貨A13「寶林茶室」食物中毒案，累計22人驗出米酵菌酸。本報資料照片
台北遠東百貨A13「寶林茶室」食物中毒案，累計22人驗出米酵菌酸。本報資料照片

寶林茶室食物中毒事件昨天再增一例，為十三歲女童，曾在寶林茶室吃粿條，出現腹痛症狀，已返家休養，另外，四十九歲女性個案原在加護病房治療，因狀況好轉，昨轉到一般病房。全案累積卅例，兩人死亡，目前仍有四名住在加護病房、兩人住一般病房。

其中兩名在加護病房治療的個案，未來恐面臨換肝，目前「洗肝」費用健保並未給付，是筆龐大醫療負擔，台北市長蔣萬安昨表示，在加護病房救治的受害者，不分戶籍在哪個縣市，相關醫療費用由北市府全力協助、支付。

另外，昨增加五例病患體內米酵菌酸檢驗呈陽性反應，目前已有廿二人陽性。衛福部次長王必勝表示，將於今天召開專家會議，了解產毒細菌「唐菖蒲伯克氏菌椰毒亞型」是否在台分布。

針對台大法醫學研究所自廚師手部驗出米酵菌酸，王必勝表示，環境採檢驗出來是很好的方向，此案與廚師有關聯，或許其家裡可能採驗到唐菖蒲伯克氏菌，因此衛福部向檢察官提議至廚師家裡採檢獲得同意，實驗室人員共採檢門把十四處可能殘留細菌處的地方，其餘將由檢方偵辦判斷，看能否拼湊出結果，希望民眾跟從業人員能避免再度發生類似不幸事情。

寶林茶室 王必勝 米酵菌酸 腹痛 蔣萬安 衛福部 食物中毒

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