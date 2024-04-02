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寶林食物中毒案第一時間未扣所有食材 北市衛生局曝光原因
台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒， 北市府今天早上舉行記者會，其中3月24日採樣工作人員手部跡證驗出米酵酸菌，媒體詢問當下為何沒將所有食材扣留，目前未規定要將所有食材都扣走，未來可以檢討，但辦法可能要重新修訂。
陳彥元表示，在3月24日的確最先去採食餘的食材，但因沒有剩下，就依作業流程，把環境生物樣本採集。30日得知台大有標準品後就立刻聯繫，看能否幫忙採集，昨天晚上就接到所長來電，稱有發現米酵酸菌。
媒體詢問第一時間為何未將剩餘食材全都帶回檢驗，陳彥元說，依照食藥署作業規定，目前未規範要把所有食材全扣走，但在未來確實可和中央地方專家學者討論，是否接獲食物中毒案例第一起通報後，就扣走所有食材，若未來修法執法單位一定嚴格遵守。
陳彥元也強調，若未來有相關規範，在第一線執法人員作業上必須要有標準，需要有很強共識，以近日連鎖壽司店疑似食物中毒案舉例，壽司店當下可能有300種食材、50種成品，如果未來通過辦法所有非食餘食材要全部扣走，在量能上人力也要增加。
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