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椰漿成新風險？專家：難排除可能性

聯合報／ 記者李青縈葉冠妤／台北報導
寶林茶室食物中毒案延燒。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室食物中毒案延燒。圖／聯合報系資料照片

寶林食物中毒案至今僅在患者體內驗出「米酵菌酸」，粿條、香蘭葉、在來米粉等皆未被驗出含米酵菌酸。昨通報案例中，新增食用非粿條或河粉食品，為「咖哩仁當椰香飯」，料理使用到的「椰漿」恐成新的疑似汙染源。專家指出，印尼過去雖發生過椰子發酵餅引起的米酵菌酸中毒事件，但產生毒素關鍵在「發酵」，椰漿非發酵品，產生米酵菌酸的機率相對低，不過仍無法完全排除可能性。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，寶林中毒案已經可以確定是「米酵菌酸」引起的中毒事件，這種毒素必須要在富含脂肪酸的食物，如椰子、玉米、木耳、銀耳等，並處於中性ｐＨ值、低鹽以及潮濕溫暖的環境中，才能大量孳生。

楊振昌表示，過去發現米酵菌酸的食物，都是「發酵」的產品，如發酵的椰子或玉米等，而咖哩仁當椰香飯所使用的食材幾乎沒有發酵製品，即使椰香飯有用到椰漿，初步了解非發酵品，除非製造時就已汙染，否則椰漿開罐後使用再引起米酵菌酸的機率低，而咖哩屬於高鹽食物，米酵菌酸也難生成。

楊振昌表示，食藥署未蒐集到患者當時食用炒粿條等檢體，導致目前被高度懷疑汙染米酵菌酸的食材，採檢結果都是陰性，也讓國人恐慌。他認為，有一定的機率會在食材中找不到任何米酵菌酸，環境採檢也可能因為採檢時間較晚，或米酵菌酸在環境中濃度不足，最終也採陰，使這起事件成了只有患者體內有米酵菌酸的懸案。

米酵菌酸中毒已引發民眾恐慌，國人開始恐懼米製品，有專家指出，多數中毒案例食用的粿條，成分並非全部都是米，大多添加了玉米澱粉。楊振昌表示，磨製穀麥類成漿時，如果未即時晾曬並製作為產品，即可能出現米酵菌酸，不能排除粿條在製成時就汙染。農業部也指出，經查，米酵菌酸僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與米並無直接相關。

中研院前研究員何美鄉認為，米酵菌酸中毒是我國首件罕見事件，疫調團隊應詳實調查通報案例的用餐以及發病時間，並「立即」告知大眾，查到哪裡就公布到哪裡，增加衛教也能降低類似事件發生。

何美鄉 寶林茶室 米酵菌酸 農業部 食物中毒 食藥署

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