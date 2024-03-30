寶林周姓廚師 訊後改列被告

台北地檢署偵辦寶林茶室中毒案，昨再約談負責人黎仿軒、王姓店長與周姓廚師，三人訊後請回，周姓廚師由證人改列被告、限制出境，全案目前包括黎仿軒、王姓店長、周姓廚師與胡姓廚師共四人列食安法、過失致死被告，均限制出境。

黎仿軒昨在律師陪同下，兩度在媒體鏡頭前鞠躬道歉，律師也聲稱這是件很遺憾的事情，黎仿軒對此感到非常懼怕，對於造成消費者往生、在加護病房診治、引發社會大眾關注風波，表示歉意。

黎仿軒律師說，這是罕見的食物中毒狀況，並透露黎仿軒的雙親曾在三月廿二日到餐廳吃粿條，還帶回家吃；衛生局於廿四日執行第二次衛生稽查時，黎也在現場要求廚師烹煮一份粿條自己食用。律師說，業者或消費者均對食安感到相當恐懼，黎仿軒積極配合檢警約談，也有給檢警有關調查證據，希望早日釐清真相，再來釐清後續相關責任。

檢警調查，因周姓廚師出國，本月十八日至廿六日，改由胡姓廚師代班料理，目前出事的餐點，都是由胡男料理，他前天到案表示，烹飪手法與以往沒有不同，並無使用原本沒有的調料，至於餐廳使用的食材與調料，由黎仿軒統一叫貨採購，他並未經手。

越南籍的胡男來台七年，原本來台灣唸書，畢業後因台灣工資較越南高，留在台灣工作，他原本在台北車站微風分店工作，因Ａ十三分店的周姓廚師出國，臨時被調來代班。目前檢警除約談餐廳經手、處理食材的關鍵人外，也透過餐廳班表，清查餐廳人員。