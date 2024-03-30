聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶林周姓廚師 訊後改列被告

聯合報／ 記者廖炳棋房荷庭李隆揆／台北報導
涉案周姓廚師（中）由證人改列被告、限制出境。記者許正宏／攝影
涉案周姓廚師（中）由證人改列被告、限制出境。記者許正宏／攝影

台北地檢署偵辦寶林茶室中毒案，昨再約談負責人黎仿軒、王姓店長與周姓廚師，三人訊後請回，周姓廚師由證人改列被告、限制出境，全案目前包括黎仿軒、王姓店長、周姓廚師與胡姓廚師共四人列食安法、過失致死被告，均限制出境。

黎仿軒昨在律師陪同下，兩度在媒體鏡頭前鞠躬道歉，律師也聲稱這是件很遺憾的事情，黎仿軒對此感到非常懼怕，對於造成消費者往生、在加護病房診治、引發社會大眾關注風波，表示歉意。

黎仿軒律師說，這是罕見的食物中毒狀況，並透露黎仿軒的雙親曾在三月廿二日到餐廳吃粿條，還帶回家吃；衛生局於廿四日執行第二次衛生稽查時，黎也在現場要求廚師烹煮一份粿條自己食用。律師說，業者或消費者均對食安感到相當恐懼，黎仿軒積極配合檢警約談，也有給檢警有關調查證據，希望早日釐清真相，再來釐清後續相關責任。

檢警調查，因周姓廚師出國，本月十八日至廿六日，改由胡姓廚師代班料理，目前出事的餐點，都是由胡男料理，他前天到案表示，烹飪手法與以往沒有不同，並無使用原本沒有的調料，至於餐廳使用的食材與調料，由黎仿軒統一叫貨採購，他並未經手。

越南籍的胡男來台七年，原本來台灣唸書，畢業後因台灣工資較越南高，留在台灣工作，他原本在台北車站微風分店工作，因Ａ十三分店的周姓廚師出國，臨時被調來代班。目前檢警除約談餐廳經手、處理食材的關鍵人外，也透過餐廳班表，清查餐廳人員。

台北車站 寶林茶室 過失致死 食材 食物中毒

延伸閱讀

清庫存釀米酵菌酸食安風暴？ 北市公布寶林茶室3次進貨時間點

寶林案死者遺孀鄭重澄清「沒有要究責醫院」

「客人看寶林案難免會怕」粄條名店生意下滑3成

整理包／寶林茶室食物中毒風暴！21名受害者最新病況、最大疑兇米酵菌酸成因、專家分析一次看

相關新聞

寶林中毒案再增3例 2死者6重症全驗出米酵菌酸

寶林茶室食物中毒案，昨再新增三名通報案例，累計廿一人通報。衛福部昨公布最新採檢結果，除了兩名死者體內驗出「米酵菌酸」，其...

米酵菌酸致命 專家憂混入食物鏈

寶林茶室食物中毒案驗出台灣首見的毒素「米酵菌酸」，衛福部昨再公布中毒住院患者檢體結果，全數都驗出米酵菌酸，但被高度懷疑遭...

觀察站／陸早有前例 食藥署卻像無頭蒼蠅

衛福部昨公告寶林茶室六例重症個案、二例死亡個案均驗出罕見毒素「米酵菌酸」。中研院前研究員何美鄉指出，中國大陸是受此毒素影...

檢驗米酵菌酸 地方盼中央訂指引

寶林茶室釀兩死，台北市長蔣萬安昨說，面對台灣歷史上第一次米酵菌酸的食物中毒，團隊絕不鬆懈；台北市衛生局與台大醫院、台北榮...

6縣市營養午餐 暫停用粄條

寶林食安事件驗出致命的米酵菌酸，粄條類食材恐為問題來源，基隆市府昨宣布，四月學校營養午餐將自主暫停使用粄條類，改以炒麵等...

寶林周姓廚師 訊後改列被告

台北地檢署偵辦寶林茶室中毒案，昨再約談負責人黎仿軒、王姓店長與周姓廚師，三人訊後請回，周姓廚師由證人改列被告、限制出境，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。