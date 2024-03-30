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檢驗米酵菌酸 地方盼中央訂指引
寶林茶室釀兩死，台北市長蔣萬安昨說，面對台灣歷史上第一次米酵菌酸的食物中毒，團隊絕不鬆懈；台北市衛生局與台大醫院、台北榮民總醫院採購米酵菌酸檢驗標準品，已訂購兩瓶，高市衛生局也下訂標準品，但各地多有呼聲，盼中央未來訂出米酵菌酸檢驗指引。
台北市衛生局長陳彥元說，與台大醫院、台北榮民總醫院一起採購檢驗標準品，希望能夠以最快速度，盡快取得標準品，提升檢驗量能；至於是否列入常規檢驗，需要專家學者、中央地方有共識，可朝這方向討論。
高雄市衛生局表示，高市衛生局已經先下訂標準品，待標準品到貨，將依據食藥署未來公告方法建置。
桃園衛生局長劉宜亷表示，跟林口長庚檢驗室討論過，長庚也在了解能否落實這項檢驗，至於能不能訂米酵菌酸中毒的判讀、解方跟用藥標準，將開專家會議討論。
台中衛生局表示，食安處原本就針對米濕製品例如米粉、粄條、粿條等稽查，但米酵菌酸過去沒有標準檢驗方法，食藥署尚未制定相關準則，加上也未採購標準品，目前還沒有能力檢驗，需要中央提供進一步指引。
林口長庚醫院毒物專家醫師顏宗海昨表示，民眾擔心有沒有可能是有人蓄意下毒，但從醫學角度來看不大可能。
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